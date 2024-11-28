Ядерна парасолька РФ насамперед захищає країни ОДКБ, - Шойгу
Секретар радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що російська ядерна парасолька насамперед захищає країни Організації договору колективної безпеки (ОДКБ)
Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.
"Що стосується нової доктрини. Звісно, там йдеться насамперед про країни ОДКБ. Є окреме доповнення, досить важливе, на мій погляд, воно стосується Білорусії", - заявив Шойгу.
За його словами, коли на Росію здійснюється агресія звичайним озброєнням і виникає будь-яка "загроза", те саме стосується й Білорусі.
Шойгу наголосив, що у доктрині все "ясно і зрозуміло" написано, тому він закликав західних колег "уважно перечитати, не висмикувати та не вигадувати нічого нового".
- 19 листопада Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину. У документі йдеться, що президент сам може приймати рішення щодо застосування ядерної зброї.
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