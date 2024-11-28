Ядерна парасолька РФ насамперед захищає країни ОДКБ, - Шойгу

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

"Що стосується нової доктрини. Звісно, там йдеться насамперед про країни ОДКБ. Є окреме доповнення, досить важливе, на мій погляд, воно стосується Білорусії", - заявив Шойгу.

За його словами, коли на Росію здійснюється агресія звичайним озброєнням і виникає будь-яка "загроза", те саме стосується й Білорусі.

Шойгу наголосив, що у доктрині все "ясно і зрозуміло" написано, тому він закликав західних колег "уважно перечитати, не висмикувати та не вигадувати нічого нового".