Якби Путін не вторгся в Україну, ХАМАС не напав би на Ізраїль, - прем'єрка Італії Мелоні

Про це повідомляє Politico.

"Якби Росія не вдерлася в Україну, цілком ймовірно, що ХАМАС не здійснив би таку атаку на Ізраїль, - наголосила Мелоні. - Було неминуче, що таке серйозне порушення міжнародного права, до того ж з боку постійного члена Ради Безпеки ООН, матиме каскадні наслідки для інших регіонів світу, від Близького Сходу до Балкан, аж до Африки".

Вона наголосила на важливості міжнародної підтримки України, застерігши про можливість спалаху нових конфліктів у світі в разі її припинення.

"Це гра, в яку ми граємо, і ми повинні це усвідомлювати. Якщо міжнародна законність не буде відновлена в Україні, спалахи конфлікту будуть продовжувати множитися", - підкреслила вона.

Мелоні також висловила підтримку рішенню про дві держави, яке, за її словами, "в інтересах усіх - як Ізраїлю, так і Палестини".