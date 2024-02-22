Італія організувала в ООН обговорення проблеми гуманітарного розмінування в Україні

Про це повідомляє Укрінформ.

У заході взяли участь міністри закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Швейцарії – Ігнаціо Кассіс, Хорватії – Гліч Радман та інші урядовці й дипломати.

Перший віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко виступила на заході в режимі відеозвернення. Вона нагадала, що близько 30% території України забруднено мінами та боєприпасами, що не вибухнули.

"Торік ми обстежили близько 18 тис. кв. км української землі та оголосити її такою, що не містить мін і забруднень, – це більш як 10% від загальної території, що потребує обстеження", – розповіла вона.

За словами Свириденко, істотно зросла кількість операторів протимінної діяльності та їхні спроможності. За останній рік відповідні сертифікати отримало понад два десятки організацій. Загалом, Україна має 30 - 35 сертифікованих операторів, 52 організації нині проходять процес сертифікації.

Вона розповіла, що в Україні розроблено національну стратегію протимінної діяльності, яка буде передана на затвердження Ради національної безпеки і оборони.

"Ми також створили галузеву робочу групу для продовження зусиль усіх наших донорів і забезпечення постійного діалогу й оновлення процедури сертифікації операторів", – зазначила вона, додавши, що нині "існує уніфікована процедура сертифікації".

Заступник Генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс наголосив, що "розмінування України є гуманітарним пріоритетом". Саме тому цього року, зауважив він, у плані гуманітарних потреб і реагування для України "міститься заклик про виділення значних ресурсів на пом’якшення небезпечного впливу наземних мін і вибухонебезпечних пережитків війни".

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям до 165 тис. га.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування, яка не поступається найкращим західним аналогам.