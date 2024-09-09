Якщо Гарріс виграє у Північній Кароліні, вона стане президентом, - губернатор штату

Про це повідомляє The Hill.

Купер висловив переконання, що Гарріс зможе перемогти на виборах у Північній Кароліні, похваливши її за те, що вона так часто відвідує штат.

"Тож той факт, що Камала Гарріс, як віце-президент США, була в Північній Кароліні 17 разів, свідчить про те, що вона дбає про наш штат.

Вона знає, що ми в грі, - підкреслив він. - І вона знає, що якщо вона виграє в Північній Кароліні, вона стане наступним президентом Сполучених Штатів, тому що у Трампа немає іншого шляху".

Згідно зі звітом позапартійної організації Cook Political Report, наразі у цьому штаті виборці більш підтримують кандидатуру Гарріса, перевівши його з категорії "слабких республіканців" у категорію "невизначених".

Однак Трамп все ще випереджає Гарріс в Північній Кароліні, згідно з середніми даними опитувань The Hill/Decision Desk HQ, які ставлять Трампа на 0,3 відсоткових пункти попереду Гарріс - 48,6 відсотка проти 48,3 відсотка.

За словами Купера, який вважається можливим претендентом на посаду віцепрезидента від Демократичної партії, як тільки жителі Північної Кароліни почнуть більше дізнаватися про кампанію Гарріс та її план щодо зниження витрат і підтримки середнього класу, результати опитувань виборців у штаті поліпшаться.

"Коли ми продовжимо доносити цю інформацію до американської громадськості та людей тут, у Північній Кароліні, про те, що Камала Гарріс має економічний план, який допоможе знизити витрати для звичайних людей, який допоможе сім'ям процвітати, який захистить репродуктивну свободу жінок. Я думаю, що врешті-решт, саме це тут і спрацює", - підсумував Купер.