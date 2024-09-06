Вибори в США: кампанія Гарріс у серпні зібрала вдвічі більше коштів за Трампа

Про це пише ABC News.

Зазначено, що кандидатка від Демократичної партії США зібрала у серпні $361 млн на передвиборчу кампанію, коли Трамп за аналогічний період - $130 млн.

За словами команди Гарріс, наразі бюджет її кампанії становить $404 млн - на $109 млн більше, ніж у Трампа.

"Цифри, опубліковані обома кампаніями, не включають повні подання Федеральної виборчої комісії, які з'являться пізніше цього місяця. Обидва загальні підсумки кампанії включають збір коштів відповідними національними партіями та пов'язаними з ними комітетами", - додає ABC.