Вибори в США: кампанія Гарріс у серпні зібрала вдвічі більше коштів за Трампа
Кампанія кандидатки в президенти США Камали Гарріс у серпні зібрала $361 млн, що понад удвічі більше, ніж у кандидата від республіканців Дональда Трампа
Про це пише ABC News.
Зазначено, що кандидатка від Демократичної партії США зібрала у серпні $361 млн на передвиборчу кампанію, коли Трамп за аналогічний період - $130 млн.
За словами команди Гарріс, наразі бюджет її кампанії становить $404 млн - на $109 млн більше, ніж у Трампа.
"Цифри, опубліковані обома кампаніями, не включають повні подання Федеральної виборчої комісії, які з'являться пізніше цього місяця. Обидва загальні підсумки кампанії включають збір коштів відповідними національними партіями та пов'язаними з ними комітетами", - додає ABC.
- Станом на 30 серпня віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс лідирувала на 2% серед зареєстрованих виборців у кожному з семи штатів над республіканцем Дональдом Трампом.
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