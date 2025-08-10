Якщо консерватори і центристи не усвідомлять необхідності союзу, проросійські сили змінять Польщу до непізнаваності, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Конфлікти у польському суспільстві теж відбуваються сторіччя. Конфлікти між прихильниками правих поглядів і лівих поглядів Польщі відбуваються майже сторіччя. Конфлікти між тими, хто бачить Польщу як етнонаціональний проєкт, тими, хто бачить як багатонаціональний проєкт, відбуваються майже сторіччя", - зазначив він.

Портников наголосив, що президент Навроцький почав свою промову із цитати Романа Дмовського і цитував Юзефа Пілсудського.

"Однак обидва ці політики знаходилися між собою в конфлікті, який був набагато більшим, ніж конфлікт між Дональдом Туском і Ярославом Качинським. Між сьогоднішніми польськими правими і центристами. Аж до того, що після вбивства першого президента Польщі, як відомо, Юзеф Пілсудський здійснив військовий переворот і встановив в країні практично до її зникнення з політичної мапи світу у 1939 році режим керованої демократії так званої, режим санації", - додав публіцист.

Він наголосив, І це було пов'язано із тим, що польські ліві не хотіли допускати до реальної влади польських правих, вважаючи, що ці їм зруйнують державний проєкт.

"І це реальність існування польського суспільства. Про дві Польщі говорила ще Марія Конопницька в день вбивства першого польського президента після відновлення польської державності. Сьогодні представник однієї Польщі керує державою, а представники іншої Польщі керують урядом", - сказав Портников.

Журналіст додав, що питання стабільності в державі буде залежати від того, як будуть нові парламентські вибори проведені і хто на них переможе, яким буде новий польський уряд.

"Якщо праві повернуться до влади, буде одна історія, якщо їм не вдасться повернутися до влади, це буде інша історія, але є ще третя історія, якщо польські праві, які повернуться до влади, не зможуть керувати без присутності ультраправих політичних сил, прихильники яких продемонстрували свої симпатії на останніх президентських виборах. Без голосів польських ультраправих, серед яких є чимало людей, які щиро симпатизують режиму Путіна, Кароль Навроцький ніколи не став би президентом Польщі", - зазначив він.

Портников наголосив, що це треба розуміти.

"І наскільки польські консерватори, які дотримуються досить очевидного антиросійського курсу, готові кинути виклик своїм природним союзникам, які дотримуються абсолютно очевидного проросійського курсу, в цьому і є трагедія польської державності на наступні десятиріччя. Тому що може виявитися так, що якщо польські консерватори і польські центристи не усвідомлять необхідності союзу між собою, проросійські сили змінять Польщу до непізнаваності, користуючись боротьбою між цими двома антагоністичними політичними таборами", - сказав Портников.

Він зауважив, що було важливо, що Кароль Навроцький говорить про перетворення Польщі на країну-фортецю.

"І необхідність перенесення акцентів життя поляків з соціальних проблем на військовий бюджет також має стати очевидною для кожного реального представника політичної еліти Польщі, тому що Росія, особливо в нинішній ситуації, своїх амбіцій щодо контролю над країнами Центральної Європи не зменшить. Тут немає навіть значення, чи згадав Кароль Навроцький в своїй промові Україну, чи не згадав. Чи хоче він говорити про українські питання, чи не хоче", - вважає він.

На його думку, якщо Україна не вистоїть у боротьбі з Росією, за безпеку Польщі ніхто в світі не дасть жодного злотого.

"Взагалі цією країною перший день, коли буде ясно що Росія перемогла в боротьбі з Україною, перестануть реально цікавитися, бо всі будуть знати, що це наступна жертва російської агресії, що туди не потрібно вкачувати гроші, що туди не потрібні інвестиції. Самі поляки будуть тікати з цієї країни, шукаючи собі будинків і квартир в Іспанії чи Франції. Звісно, це вже зараз відбувається. Вже зараз поляки купують іспанську нерухомість, сприймаючи свою батьківщину як місце, яке не дуже сприйнятне для спокійного життя. Так уявіть собі, що буде з Польщею, з її економікою, з її суспільством і з її майбутнім, якщо Україна програє війну Росії. Нічого хорошого не буде", - додав Портников.

Він наголосив, що тоді Кароль Навроцький буде президентом, якому доведеться вести поляків в бій, як він обіцяв.

"Питання в тому, як далеко він зможе їх привести в такій ситуації посилення Росії і байдужості Америки до такої ситуації, яка також може бути, тому що ми розуміємо, що Україна може програти війну Росії тільки за байдужості Америки. Так що насправді новому польському президентові і лідерам польського уряду доведеться вирішувати набагато більш серйозні задачі, ніж вони думають", - сказав публіцист.

Він вважає. що тільки одне питання є важливим.

"Наскільки вони усвідомлюють важливість вирішення таких задач, і що зараз не час для політичної колотнечі між двома Польщами, а час зосередження їх спільних зусиль для того, щоб польська держава взагалі вижила. Зрештою, польська держава з'явилася на політичній мапі світу, саме тому, що Йозефу Пілсудському і Роману Дмовському, представникам цих двох антагоністичних Польщ, вдалося на короткий час об'єднати свої зусилля. Можливо, якщо б вони не виявилися на висоті цих політичних завдань, при всій, я б сказав, антипатії один до одного і при всій антипатії одного політичного табору до іншого", - наголошує Портников.

Журналіст додав, що можливо, і польську державу не вдалося б так легко відновити, а найголовніше захистити.

"1920 рік - рік "Чуда на Віслі" Перемоги польських військ над радянськими червоноармійцями, які вже в своєму обозі везли радянський уряд Польщі на чолі із катом Феліксом Дзержинським, який вже був призначений Леніним. На Польщу чекали долі радянської України, вона мала стати радянською Польщею у складі Радянського Союзу. І у поляків було 20 років, тільки 20 років, щоб створити інституції незалежної від Москви державності, які, на щастя, протривали навіть у післявоєнний період і дали можливість повернутися до нормального самостійного життя після краху Радянського Союзу", - нагадав він.

На думку Портникова, треба просто усвідомлювати, що ми повертаємося до дуже небезпечних випробувань, до дуже небезпечної епохи і війна Росії проти України - це частина усіх цих випробувань, про які ми тільки починаємо здогадуватись.

"Будемо сподіватися, що в певний момент ми з вами зможемо більш оптимістично дивитися на цю ситуацію, а поки що побажаймо новому польському президентові успіхів саме у перетворенні Польщі на країну-фортецю і успіхів у побудові нормальних польсько-українських стосунків, тому що насправді стосунки між польським і українським народами, потрібні обом цим народам для самозбереження. Так, розділяють десятиріччя історичних проблем. Це правда", - говорить журналіст.

Він додав, що ми говоримо не про минуле, а про майбутнє.

"Якщо ми не знайдемо спільну мову сучасності, ані у поляків, ані в українців, просто може не бути спільного майбутнього. Зате воно буде у росіян. Як це вже було свого часу при краху державного проєкту Речі Посполитої і проєкту відновлення української державності, який також довелося зазнати серйозних проблем в часи після Переяслава", - підсумував Портников.