Якщо ми не допоможемо Україні, далі стримування РФ стане дорожчим, - очільник МЗС Латвії

Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС 22 січня.

Каріньш зауважив, що країнам потрібно домовитися про рішення, які гарантують фінансову та військову підтримки для України у наступні роки.

"Для будь-кого, хто думає, що підтримка України – це "надто дорого" і ці гроші можна було витратити інакше, можу сказати лише одне: у майбутньому це стане тільки дорожче. Якщо ми зараз не допоможемо Україні зупинити Росію, згодом це буде коштувати нам ще більше. Тому що Росія не зупиниться – доки її не зупинити. Це в наших силах, і це точно у наших інтересах", – сказав міністр.

Також Каріньш висловив впевненість про досягнення у ЄС згоди про рішення, які необхідні для фінансової та військової підтримки України, "найближчими тижнями" - коли відбудеться зустріч на рівні держав.

"Думаю, нам час розплющити очі й усвідомити, що Росія не припинить війну проти України. Росія зупиниться, лише якщо її зупинити активними діями. Українці готові продовжувати боротьбу, і Україна потребує нашої згуртованої підтримки, підтримки ЄС", - наголосив очільник латвійського МЗС.