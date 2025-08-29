Якщо Путін не погодиться зустрітися із Зеленським до понеділка, це означатиме, що він знову переграв Трампа,- Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що у разі якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на зустріч з президентом Володимиром Зеленським до понеділка, це означатиме, що він обдурив президента США Дональда Трампа
Про це повідомляє Le Figaro.
"Якщо цього не станеться до понеділка — крайнього терміну, встановленого президентом Трампом, — це означає, що президент Путін знову переграв президента Трампа", - сказав Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
Він наголосив, що якщо зустрічі не відбудеться до понеділка, це "не може залишитися без відповіді". Макрон додав, що разом із Мерцом проведе розмову з Трампом цими вихідними.
"Ми обоє поговоримо з президентом Трампом цими вихідними, і якщо наступного тижня ми переконаємося, що знову, після місяців невиконаних обіцянок, зустріч так і не відбулася, ми чітко наполягатимемо на запровадженні первинних і вторинних санкцій проти Росії", - підкреслив він.
