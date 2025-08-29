Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Якщо Путін не погодиться зустрітися із Зеленським до понеділка, це означатиме, що він знову переграв Трампа,- Макрон

Якщо Путін не погодиться зустрітися із Зеленським до понеділка, це означатиме, що він знову переграв Трампа,- Макрон

Марія Музиченко
29 серпня, 2025 п'ятниця
23:47
Світ Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що у разі якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на зустріч з президентом Володимиром Зеленським до понеділка, це означатиме, що він обдурив президента США Дональда Трампа

Зміст

Про це повідомляє Le Figaro.

"Якщо цього не станеться до понеділка — крайнього терміну, встановленого президентом Трампом, — це означає, що президент Путін знову переграв президента Трампа", - сказав Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Він наголосив, що якщо зустрічі не відбудеться до понеділка, це "не може залишитися без відповіді". Макрон додав, що разом із Мерцом проведе розмову з Трампом цими вихідними.

"Ми обоє поговоримо з президентом Трампом цими вихідними, і якщо наступного тижня ми переконаємося, що знову, після місяців невиконаних обіцянок, зустріч так і не відбулася, ми чітко наполягатимемо на запровадженні первинних і вторинних санкцій проти Росії", - підкреслив він.

  • 29 серпня Фрідріх Мерц сказав, що війна Росії проти України може затягнутися на тривалий період, і до цього слід бути готовими.
  • Цього ж дня Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц пообіцяли надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони після масованих російських атак
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
30 серпня
01:02
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 120 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
00:40
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: в Херсоні та на Запоріжжі є поранені
00:30
радбез ООН
США на Радбезі ООН закликали Росію припинити війну та пригрозили санкціями
2025, п'ятниця
29 серпня
22:56
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Немає такої країни, як Білорусь, яка б була в такому складному становищі": Лукашенко каже, що обговорював з Трампом "деякі проблеми"
22:40
Оновлено
ФК "Карпати"
"Полтава" - "Зоря", "Кудрівка" - "Карпати": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
22:35
Макрон, Мерц
Франція та Німеччина пообіцяли посилити протиповітряну оборону України
22:22
Україна-Польща
Вето Навроцького: МВС Польщі працює над урегулюванням правового статусу українців
21:57
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Обстріл Києва в ніч на 28 серпня на пряму пов'язаний із зустріччю українських представників зі Стівом Віткоффом, - Безсмертний
21:35
Оновлено
Стів Віткофф
Віткофф, порушивши протокол, хибно поінформував Трампа про вимоги Путіна. Венс у відповідь звинуватив ЗМІ в підриві зусиль Трампа щодо миру
21:12
Ексклюзив
Китай хоче використати війну в Європі для досягнення своєї головної мети, - Фейгін
20:59
Україна Польща
У Польщі пояснили, яку роль відіграватиме країна у гарантіях безпеки для України
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Цілі, які ставив противник на літню компанію, не досягнуті, - Згурець
20:20
Володимир Зеленський
"Триває робота над фіналізацією всіх компонентів": Зеленський про гарантії безпеки для України
20:07
евакуація
Із Донеччини та Дніпровщини евакуації потребують понад 234 тис. людей, - Мінгромад
20:05
OPINION
Вибити зуби... якщо не ловити ґав
19:44
Оновлено
Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 25 людей загинули
19:15
"Координуємо наші зусилля": Єрмак і Кислиця провели зустріч з Віткоффом у Нью-Йорку
18:54
Фрідріх Мерц
Мерц вважає, що війна РФ проти України може тривати "багато місяців"
18:48
Прапор Словаччини
Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ
18:38
Трамп і Путін
Глава МЗС Естонії Цахкна припустив, для чого насправді Путін зустрівся з Трампом
18:36
Ексклюзив
У Москви з’являється більший діапазон тиску: Фейгін про наслідки нерішучості та слабкості Заходу
18:24
Президентка Молдови Мая Санду
Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду
18:18
Оновлено
сили ППО
Стерненко заявив про масове переведення фахівців ППО в піхоту. Генштаб спростував
18:06
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина закрила повітряний простір для Ізраїлю та заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів
18:01
Швеція розробляє безпілотні мінісубмарини для протидії російській загрозі в Балтійському морі
18:00
OPINION
Масована атака України: РФ змінює тактику тиску після провалу створення "буферних зон"
17:59
Екскерівнику ГУ ДСНС Київщини оголосили підозру у привласненні понад 3,6 млн гривень під час будівництва пожежного депо
17:57
екстренка
Рубіо офіційно оголосив про закриття USAID
17:51
Віктор Орбан
ЄС засудив російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала
17:37
Марія Захарова
Захарова каже, що західні пропозиції гарантій безпеки Україні "роблять Київ провокатором" для РФ
17:36
Російського агента, який наводив ракети РФ на прифронтові шпиталі, засудили до 15 років тюрми
17:29
В Україну з початку року повернули понад 10 тис. тіл полеглих захисників
17:20
Ексклюзив
Віталій Портников
Це парад створення альтернативного політичного світу: Портников про візит низки лідерів держав до Китаю 3 вересня
17:12
Кая Каллас
ЄС скерує військових інструкторів в Україну після оголошення перемир'я, – Каллас
16:57
на фото наслідки обстрілу
РФ атакувала відділення Нової пошти в Краматорську: загинула людина, поранено 13-річну дівчинку
16:54
Трамп на даху
Підтримують політику 37%: рейтинг схвалення Трампа в США впав до найнижчого рівня за другий термін, - опитування
16:48
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Трамп скасував державну охорону для колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс
16:31
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль квапить партнерів із підготовкою гарантій безпеки для України: назвав 5 пріоритетів
16:20
Андрій Сибіга
Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ 28 серпня
16:17
Президент Португалії назвав Трампа російським агентом
Більше новин
