Якщо Сербія приєднається до ЄС, зникне питання Косова - експертка-балканистка Гелетій

Таку думку висловила кандидатка політичних наук, експертка-балканистка Марія Гелетій в етері Еспресо.

"Я вважаю, що в Сербії є шанс приєднатися до Європейського Союзу, якщо вона зробить над собою зусилля і виконає ці реформи, тому що двері відкриті для неї з боку Європейського Союзу, але їй треба зробити декілька зусиль для того, щоби завершити оці глави. Тому що Сербія насправді має набагато кращий прогрес порівняно з Україною. І треба просто завершити це питання. Якщо Сербія приєднається в ЄС, я думаю, зникне питання і Косова, тому що воно автоматично, як говорив ще Боррель, що коли і Косово, і Сербія стануть частиною ЄС, то зникнуть кордони. І зникне питання взагалі цієї незалежності. Інша річ - для Сербії важливо, щоб вона стала членом ЄС перед тим, як вона буде запроваджувати якісь санкції по відношенню до Росії", - сказала вона.

Марія Гелетій зауважила, що в разі, якщо Сербію включать до Європейського Союзу, вона запровадить санкції проти Росії, тому що це буде частиною їхньої угоди.

"І це буде вимогою, яку вона, в принципі, зобов'язана виконати. І третя річ, я думаю, що насправді Сербія на сьогодні на шляху, або вона реформується, або вона зробить цей прогрес, або вона навпаки стане проблемою для Європи. Не такою, як Україна, тому що в Україні така війна серйозна йде. Але вона може перетворитися на поле бойових дій через те, що ця дестабілізація ситуації дуже вигідна для Росії, якщо в Сербії почнеться конфлікт справжній зі зброєю. І це не так важко, тому що багато балканців мають зброю. Це може завершитися протистоянням кривавим, яке буде просто в центрі Європи і дуже непокоїти Європу. Ми можемо уявити собі: тут у нас є війна російсько-українська - і тут є ще Балкани, які, скажімо, воюють", - зазначила експертка.