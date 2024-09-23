Японія вперше запустила сигнальні ракети через порушення Росією повітряного простору країни
Російські військові патрульні літаки тричі порушили повітряний простір Японії. Країна вперше випустила сигнальні ракети для попередження
Про це повідомляє The Japan News.
Головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі повідомив, що це сталося поблизу острова Ребун у північній префектурі Хоккайдо.
Повітряні сили самооборони підняли свій винищувач і попередили російську авіацію, запустивши сигнальні ракети.
"Японія вперше запускає ракети як попередження про порушення повітряного простору", - йдеться у повідомленні.
- У червні російський військовий літак порушив повітряний простір в східній частині Фінської затоки.
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