Японія вперше запустила сигнальні ракети через порушення Росією повітряного простору країни

Про це повідомляє The Japan News.

Головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі повідомив, що це сталося поблизу острова Ребун у північній префектурі Хоккайдо.

Повітряні сили самооборони підняли свій винищувач і попередили російську авіацію, запустивши сигнальні ракети.

"Японія вперше запускає ракети як попередження про порушення повітряного простору", - йдеться у повідомленні.