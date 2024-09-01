Ймовірно, російські спецслужби: хакери атакували Німецьке управління повітряним рухом

Про це повідомляє Spiegel.

"Наш офісний зв’язок зламали, і зараз ми вживаємо захисних заходів", - заявив речник управління повітряним рухом і додав, що працівники намагаються звести вплив інциденту до мінімуму.

За попередньою інформацією, атака пов'язана з хакерською групою APT28, також відомою як Fancy Bear. Вона вже протягом кількох років атакує комерційні компанії - оборонні, енергетичні та логістичні.

"Західні уряди розглядають групу як довгу руку російських спецслужб", - йдеться у повідомленні.