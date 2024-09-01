Ймовірно, російські спецслужби: хакери атакували Німецьке управління повітряним рухом
Минулого тижня хакери атакували Німецьке управління повітряним рухом. Попередньо, до цього причетні російські спецслужби
Про це повідомляє Spiegel.
"Наш офісний зв’язок зламали, і зараз ми вживаємо захисних заходів", - заявив речник управління повітряним рухом і додав, що працівники намагаються звести вплив інциденту до мінімуму.
За попередньою інформацією, атака пов'язана з хакерською групою APT28, також відомою як Fancy Bear. Вона вже протягом кількох років атакує комерційні компанії - оборонні, енергетичні та логістичні.
"Західні уряди розглядають групу як довгу руку російських спецслужб", - йдеться у повідомленні.
- Компанія Meta заявила, що виявила ймовірні спроби зламу акаунтів WhatsApp чиновників з адміністрації кандидата у президенти Дональда Трампа та очільника США Джо Байдена: у цьому звинуватили іранських хакерів.
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