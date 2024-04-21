З аеропорту Кишинева евакуювали людей через загрозу вибуху
Увечері 21 квітня в Молдові з будівлі Кишинівського аеропорту евакуювали пасажирів та персонал через загрозу вибуху
Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на прессекретаря прикордонної поліції Раїсу Новицьку.
"Наразі в аеропорту Кишинева оголошено тривогу. Усі спеціалізовані служби МВС проводять перевірки на місці. Пасажирів та співробітників аеропорту евакуювали з будівлі", - заявила прессекретарка.
Управління електротранспорту повідомило, що для безпеки тролейбуси № 30 прямують до вулиці Аеропорт.
Крім цього, напередодні ввечері з Кишинівського аеропорту також евакуювали пасажирів та співробітників після того, як о 21:40 надійшло повідомлення про нібито закладені бомби в аеропорту та в одному з літаків. Натомість тривога виявилася хибною.
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