З аеропорту Кишинева евакуювали людей через загрозу вибуху

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на прессекретаря прикордонної поліції Раїсу Новицьку.

"Наразі в аеропорту Кишинева оголошено тривогу. Усі спеціалізовані служби МВС проводять перевірки на місці. Пасажирів та співробітників аеропорту евакуювали з будівлі", - заявила прессекретарка.

Управління електротранспорту повідомило, що для безпеки тролейбуси № 30 прямують до вулиці Аеропорт.

Крім цього, напередодні ввечері з Кишинівського аеропорту також евакуювали пасажирів та співробітників після того, як о 21:40 надійшло повідомлення про нібито закладені бомби в аеропорту та в одному з літаків. Натомість тривога виявилася хибною.