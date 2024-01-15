З Шольцем та Бербок: у Німеччині протестували проти правих радикалів

Про це повідомляє DW.

Організатори мітингу заявили, що загалом у Берліні на нього прийшло близько 25 тисяч осіб. На інший мітинг у Потсдамі прийшли канцлер Німеччини Олаф Шольц та міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Метою акції був намір послати чіткий сигнал щодо правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини (АдГ) та правого екстремізму та захисту демократії

Приводом стала таємна зустріч представників АдГ із неонацистами та правими радикалами, на якій, як стверджується, обговорювався план депортації мільйонів мігрантів із Німеччини. Про це повідомило німецьке видання Correctiv - публікація викликала резонанс в суспільстві. Демонстранти несли плакати з гаслами, які, зокрема, вимагають заборонити партію АдГ.