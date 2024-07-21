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З якими складнощами Камала Гарріс стикнеться як вірогідна кандидатка в президенти: пояснення речника Українського конгресового комітету Америки

21 липня, 2024 неділя
23:00
Світ Прапор США

Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський пояснив, як імовірно відбуватиметься голосування за нового кандидата від демократів та коли його оголосять

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я думаю, що їм як найшвидше треба мати віртуальний діалог, щоб підтвердити, що Камала Гарріс буде офіційний кандидат. Якщо це станеться якнайшвидше у серпні, то демократична партія в Америці може братися до роботи, щоб змінити всі бюлетені й мотивувати наших волонтерів по цілій країні. Важливо, що тоді віцепрезидентка Гарріс може сама агітувати. Вона мовчала, бо ніхто не знав, що сталося з президентом Байденом. Усі бачили як активно бере участь в агітації колишній президент Трамп, то дуже важливо, щоб і вона відвідала ті штати", - пояснив речник Українського конгресового комітету Америки.

Добрянський нагадав, що коли у 2016 році Камала Гарріс уперше стала кандидаткою у президенти, мала найбільші мітинги, мільйони людей у її рідній Каліфорнії вийшли послухати її промову.

"Я думаю, демократи б дуже хотіли терміново вирішити, що вона офіційно буде кандидатом і тоді відразу, щоб вона починала своє кандидатство", - додав він.

Речник Українського конгресового комітету Америки підтвердив, що найімовірніше кандидаткою від демократів стане Камала Гарріс: "Є ще два фактори, не тільки. що вона жінка, вона темношкіра африканського погодження, а третє - вона напівіндійка (має індійське походження на половину, - ред.). І дуже багато кампаній Трампа звернулися до індійської меншості в Америці, ви знаєте, як він близько співпрацював і хотів показати, що підтримує це. Тут є дуже важлива етнічна меншість до якого раніше кандидата раніше не звернулися. Декотрі політологи думають, що може це буде важливим фактором цього року, не тільки через Камалу Гарріс, а і через Джей Ді Венс так само".

Водночас він наголосив, що Гарріс разом із Байденом збирала гроші на передвиборчу кампанію й вони не перейдуть автоматично новому кандидату, у разі, якщо це не буде Камала. А знайти фінанси новому кандидату буде не легко за такий короткий проміжок часу. Також є дедлайн для друку бюлетенів - і це серпень.

Добрянський переконаний, що нового кандидата від демократів оголосять не пізніше 10 серпня. Найімовірніше обрання відбувається на віртуальних зустрічах делегатів.

Що передувало

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня (за українським часом) офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.

"І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну", - заявив президент США.

Байден підтримав Камалу Гарріс як кандидатку в президенти.

У телефонній розмові з журналістами колишній президент Дональд Трамп описав Байдена як "найгіршого єдиного президента в історії нашої країни". Хоча наразі незрозуміло, хто буде кандидатом від Демократичної партії, Трамп сказав, що вважає, що віцепрезидентку Камалу Гарріс буде легше перемогти, ніж Байдена.

Теги:
вибори
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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