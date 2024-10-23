За добу 40 спроб: у Польщі затримали українця і естонця за сприяння в незаконному перетину мігрантами кордону з Білоруссю

Про це повідомляє Підляський відділ Прикордонної служби Польщі.

Спроби незаконного перетину польсько-білоруського кордону мали місце на ділянках, що охороняються прикордонними загонами в Кринках, Міхалові, Плаській та Наревці. У зоні відповідальності прикордонної застави в Кринках і Міхалові мігранти намагалися перетнути прикордонну річку Свіслоч.

"На ділянці службової відповідальності прикордонної застави в Міхалові мігранти, які були незадоволені тим, що не змогли перетнути кордон, напали на польські патрулі камінням і гілками дерев. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - зазначили прикордонники.

Також було затримано двох пособників, які допомагали іноземцям потрапити далі на захід Європи. Громадянин України на автомобілі Opel перевозив 4 іноземців, які нелегально в’їхали до Польщі з Білорусі, заявили польські прикордонники

Затримали й естонця, який на автомобілі BMW також перевозив 4 іноземців, які всупереч чинним правилам незаконно перетнули білорусько-литовський кордон, а потім потрапили з Литви до Польщі. Іноземців передали литовській стороні за спрощеною реадмісією.

Проти двох громадян Естонії та України тривають подальші слідчі дії.

Їм загрожує до 8 років тюрми.

Одночасно розпочинається адміністративне провадження проти іноземців, затриманих за пособництво та тих, хто легально проживає у Польщі, з метою винесення рішення про їх повернення до країни походження. Їм також буде заборонений в'їзд до країн Шенгенської угоди на термін від 5 до 10 років.