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За добу 40 спроб: у Польщі затримали українця і естонця за сприяння в незаконному перетину мігрантами кордону з Білоруссю

Ксенія Золотова
23 жовтня, 2024 середа
05:42
Світ кордон з Білоруссю

Протягом доби 21 жовтня польські прикордонники зафіксували майже 40 спроб порушення держкордону з території Білорусі, а також затримали українця і естонця як пособників у незаконному перетині кордону

Зміст

Про це повідомляє Підляський відділ Прикордонної служби Польщі.

Спроби незаконного перетину польсько-білоруського кордону мали місце на ділянках, що охороняються прикордонними загонами в Кринках, Міхалові, Плаській та Наревці. У зоні відповідальності прикордонної застави в Кринках і Міхалові мігранти намагалися перетнути прикордонну річку Свіслоч.

"На ділянці службової відповідальності прикордонної застави в Міхалові мігранти, які були незадоволені тим, що не змогли перетнути кордон, напали на польські патрулі камінням і гілками дерев. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - зазначили прикордонники.

Також було затримано двох пособників, які допомагали іноземцям потрапити далі на захід Європи. Громадянин України на автомобілі Opel перевозив 4 іноземців, які нелегально в’їхали до Польщі з Білорусі, заявили польські прикордонники

Затримали й естонця, який на автомобілі BMW також перевозив 4 іноземців, які всупереч чинним правилам незаконно перетнули білорусько-литовський кордон, а потім потрапили з Литви до Польщі. Іноземців передали литовській стороні за спрощеною реадмісією.

Проти двох громадян Естонії та України тривають подальші слідчі дії.

Їм загрожує до 8 років тюрми. 

Одночасно розпочинається адміністративне провадження проти іноземців, затриманих за пособництво та тих, хто легально проживає у Польщі, з метою винесення рішення про їх повернення до країни походження. Їм також буде заборонений в'їзд до країн Шенгенської угоди на термін від 5 до 10 років.

  • У Польщі 5 жовтня затримали двох українців за підозрою у причетності до організації незаконного перетину польсько-білоруського кордону.
Теги:
Новини
Україна
Польща
Білорусь
Естонія
мігранти
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