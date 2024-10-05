Допомагали незаконно перетинати польсько-білоруський кордон: у Польщі затримали двох українців

Про це повідомляє Підляський відділ польської Прикордонної служби.

Згідно з повідомленням, перше затримання відбулося на автостраді А2 поблизу Неборова (Лодзьке воєводство) працівниками поліції за рішенням Білостоцько-Південної окружної прокуратури та за дорученням Регіональної оперативно-слідчої групи Прикордонної застави в Наревці.

Другий українець був затриманий у Єленій-Ґурі спільними зусиллями Регіональної оперативно-слідчої групи Прикордонної застави в Наревці та Відділу охорони операцій Підляського відділу Прикордонної служби.

"Обидва чоловіки були звинувачені Білостоцькою окружною прокуратурою в організації багаторазових перетинів державного кордону всупереч чинному законодавству", - зазначили прикордонники.

Окружний суд Білостока-Південного обрав запобіжний захід: для одного – тримісячний арешт, для другого – заборона виїзду з країни та поліцейський нагляд з обов’язковим дворазовим щотижневим відвідуванням Міського відділу поліції в Єленій Гурі.

Згідно з Кримінальним кодексом Польщі, за таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 6 місяців до 8 років.