Допомагали незаконно перетинати польсько-білоруський кордон: у Польщі затримали двох українців
У Польщі затримали двох українців за підозрою у причетності до організації незаконного перетину польсько-білоруського кордону
Про це повідомляє Підляський відділ польської Прикордонної служби.
Згідно з повідомленням, перше затримання відбулося на автостраді А2 поблизу Неборова (Лодзьке воєводство) працівниками поліції за рішенням Білостоцько-Південної окружної прокуратури та за дорученням Регіональної оперативно-слідчої групи Прикордонної застави в Наревці.
Другий українець був затриманий у Єленій-Ґурі спільними зусиллями Регіональної оперативно-слідчої групи Прикордонної застави в Наревці та Відділу охорони операцій Підляського відділу Прикордонної служби.
"Обидва чоловіки були звинувачені Білостоцькою окружною прокуратурою в організації багаторазових перетинів державного кордону всупереч чинному законодавству", - зазначили прикордонники.
Окружний суд Білостока-Південного обрав запобіжний захід: для одного – тримісячний арешт, для другого – заборона виїзду з країни та поліцейський нагляд з обов’язковим дворазовим щотижневим відвідуванням Міського відділу поліції в Єленій Гурі.
Згідно з Кримінальним кодексом Польщі, за таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 6 місяців до 8 років.
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Польща до кінця поточного року розпочне зведення перших елементів оборонних укріплень на своїх кордонах із Росією та Білоруссю в межах проєкту "Східний щит".
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