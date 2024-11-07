"Загрози нацбезпеці": Канада наказала TikTok припинити роботу на її території
Уряд Канади наказав представництву китайської соцмережі TikTok згорнути роботу в країні
Про це заявив міністр промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає Укрінформ.
"Після багатоетапного детального аналізу канадськими розвідувальними та безпековими органами уряд Канади наказав компанії TikTok згорнути свою роботу в Канаді", - зазначив Шампань.
За його словами, це рішення пов’язане з "конкретними загрозами національній безпеці".
"Уряд не блокує доступ канадців до застосунку ТікТок й не позбавляє їх можливості створювати контент. Рішення використовувати соцмедіа або платформу – індивідуальне", - зазначив міністр.
Він додав, що "канадцям важливо застосовувати належні практики кібербезпеки й враховувати потенційні ризики використання соцмедіа й застосунків, зокрема те, як їхня інформація ймовірно буде захищена, використана та поширена іноземними суб’єктами, а також знати закони..."
"Хоча Канада вітає прямі іноземні інвестиції, уряд рішуче діятиме, коли такі інвестиції загрожуватимуть нашій національній безпеці", - наголосив Шампань.
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