"Загрози нацбезпеці": Канада наказала TikTok припинити роботу на її території

Про це заявив міністр промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає Укрінформ.

"Після багатоетапного детального аналізу канадськими розвідувальними та безпековими органами уряд Канади наказав компанії TikTok згорнути свою роботу в Канаді", - зазначив Шампань.

За його словами, це рішення пов’язане з "конкретними загрозами національній безпеці".

"Уряд не блокує доступ канадців до застосунку ТікТок й не позбавляє їх можливості створювати контент. Рішення використовувати соцмедіа або платформу – індивідуальне", - зазначив міністр.

Він додав, що "канадцям важливо застосовувати належні практики кібербезпеки й враховувати потенційні ризики використання соцмедіа й застосунків, зокрема те, як їхня інформація ймовірно буде захищена, використана та поширена іноземними суб’єктами, а також знати закони..."

"Хоча Канада вітає прямі іноземні інвестиції, уряд рішуче діятиме, коли такі інвестиції загрожуватимуть нашій національній безпеці", - наголосив Шампань.