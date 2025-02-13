Західний кореспондент запитав Хегсета, чи його заяви - це не зрада України, той заперечив, - журналістка Висоцька

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Сьогодні було цікаво послухати ранковий підхід до ЗМІ Піта Хегсета, у якого один із західних журналістів прямо запитав: "А чи не видається вам, що те, що ви зараз кажете і робите, це зрада України, бо їй обіцяли зовсім інше на початку?" І Хегсет відповів, не став уникати цього запитання і сказав: "Звичайно, це не зрада. Весь світ хоче миру, і ми лише допомагаємо всьому світу досягнути цієї мети”. Також він назвав Трампа найкращим перемовником на планеті. Це така нова риторика американської адміністрації: все в них найкраще на планеті. І також іще раз нагадав, що у гарантуванні безпеки України після встановлення миру центральну, ключову роль повинна відігравати Європа, а не Сполучені Штати. І знову ж таки він наголосив на тому, що Росія хоче захопити все більше і більше українських територій, тому війну треба зупиняти як можна швидше", - зазначила вона.

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Тетяна Висоцька зауважила, що після заяв Хегсета про Україну в НАТО друзі нашої країни, зокрема міністри оборони держав Балтії та Великої Британії наголосили, що не можна закривати перед Україною двері до Північноатлантичного альянсу.

"Ще вчора тут до журналістів, вже досить пізно увечері підійшов Рустем Умєров і, власне, він повторив, що Україна не збирається відмовлятися від своєї стратегічної мети, і що Україна хоче бути в НАТО, і Україна буде в НАТО рано чи пізно. І також лейтмотивом виступів друзів України, міністрів оборони держав Балтії, міністра оборони Великої Британії було також те, що все-таки не можна закривати перед Україною двері в НАТО, що Україна належить за правом до системи цінностей, які сповідує НАТО. І отже, Україна рано чи пізно повинна все-таки мати надію на вступ до Північноатлантичного альянсу", - розповіла журналістка.