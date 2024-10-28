"Замороження війни та гарантії від Європи": у Трампа обговорюють план врегулювання війни в Україні, - FT

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на радника Трампа.

Зазначається, що Дональд Трамп і кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс неодноразово говорили про своє бажання припинити війну в Україні. У вересні Венс виклав ідею замороженого конфлікту з автономними регіонами по обидва боки демілітаризованої зони і Києвом у дипломатичній невизначеності поза НАТО.

У плані йдеться про нібито переосмислення Мінських угод 2014 і 2015 років, які були спрямовані на припинення бойових дій на сході України. Натомість цього разу план передбачатиме примусові механізми з наслідками за порушення угоди. Однак, за його словами, її мають контролювати європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.

"Є дві речі, на яких Америка наполягатиме. У нас не буде ні чоловіків, ні жінок у механізмі примусу. Ми не платимо за це. Європа за це розплачується", - заявив радник.

Як пише видання, союзники Трампа стверджують, що Україна програє війну, і тому наполягання на врегулюванні є морально правильним. Натомість сам кандидат нібито вважає, що Байден мав би поговорити з Путіним, і що "членство в НАТО для України не є варіантом у короткостроковій перспективі".

Колишній аналітик ЦРУ Фред Флейтз вважає, що членство України в НАТО можуть зняти з порядку денного на кілька років, щоб змусити Росію вести переговори: "Ми заморожуємо конфлікт, Україна не віддає жодних територій, не відмовляється від територіальних претензій, і ми ведемо переговори, виходячи з розуміння, що підсумкової угоди, ймовірно, не буде, поки Путін не піде зі сцени".