Занадто багато уваги, у нас є нагальніші питання на фронті, - дипломат Чалий про стрілянину у Москві

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Інформації у нас замало для того, щоб говорити що відбувається, більше того все що надходить з Росії йде через інформаційні пливи, тому, я не думаю, що ми будемо мати якусь вірогідну інформацію", - наголосив дипломат.

Чалий нагадав, що про можливі теракти у РФ попереджали напередодні псевдовиборів диктатора Володимира Путіна. Саме тому деякі представники посольства покинули Росію, а кілька країн навіть закликали своїх громадян виїхати.

"Для чого це робиться? - Будемо бачити. Зрозуміло, що зараз можна версії різні робити, але я не прибічник конспірології, я тільки констатую те, що є фактами, що це очікувалось і якраз коментували це в тому плані - підсилення жорсткості дій всередині Росії. Як правило вони з цього формують спеціальні інформаційні вкиди, ми отримаємо наступний, я думаю, вкид: хто у цьому винен, що це відбулось. І дуже не здивуюся, якщо це буде прив'язано до їхніх завдань шантажу зовнішніх країн та українців у контексті війни Росії проти України", - пояснив експосол.

Водночас Чалий переконаний, що українці не мають вестися на інформаційні провокації Росії, адже є питання важливіші.

"Мені здається, занадто багато уваги ми приділяємо тому що відбувається в такій ситуації в Москві, якщо в нас є дійсно серйозні речі на фронті. Так чи інакше навколо цього будуть новини, але не забувайте, що в нас є більш нагальні проблеми, питання, які потребують саме нашого формування, зокрема й інформаційно", - підсумував він.

Що передувало

У п'ятницю, 22 березня, у Москві під час концерту в "Крокус Сіті холі" невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про загиблих та поранених.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина у московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна.

Україна не причетна до теракту в Москві, заявив представник ОП Михайло Подоляка. Легіон "Свобода Росії" та РДК також повідомили, що не причетні до події.



