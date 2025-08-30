Запрацював сайт Української служби Міжнародного радіо Тайваню

Новий ресурс є доступним за цим посиланням.

Окрім новин Китайської Республіки, а саме так офіційно називається держава на острові Тайвань, а також висвітлення тайвансько-української співпраці, на сайті існують розділи "Програми" і "Подкасти".

"Новий ресурс надає україномовним слухачам доступ до ще більшої кількості новин та мультимедійного контенту. Цей крок говорить про прагнення Тайваню продовжувати підтримувати та відстоювати цінності прав людини, свободи та демократії", - зазначив тайванський мовник.

Історія україномовного радіо Тайваню

З моменту свого створення Українська служба МРТ ділиться достовірною інформацією та знайомить українських слухачів по всьому світу з позицією Тайваню через свою офіційну сторінку в соціальній мережі "Фейсбук" – "Міжнародне Радіо Тайваню Україна".

Українську службу МРТ було створено після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, а саме 29 листопада 2022 року. Радіокомпанія поставила перед собою завдання інформувати міжнародну громадськість про хід воєнних дій та міжнародну ситуацію, висловлюючи солідарність із народом.

Потім Українська служба МРТ запустила канал на платформі Youtube, підкасти та обліковий запис у соціальній мережі Instagram, що дозволило сформувати спільноту постійних слухачів та читачів тайванських новин українською мовою та налагодити співпрацю з численними українськими ЗМІ.

Новий офіційний сайт МРТ об'єднав новини, відеоконтент та подкасти на одній платформі. Користувачі можуть слухати подкасти, дивитися відео, читати новини та ділитися ними у соціальних мережах.