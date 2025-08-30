Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Запрацював сайт Української служби Міжнародного радіо Тайваню

Запрацював сайт Української служби Міжнародного радіо Тайваню

Анатолій Буряк
30 серпня, 2025 субота
16:43
Світ

Міжнародне радіо Тайваню (МРТ) 27 офіційно запустило свій сайт українською мовою

Зміст

Новий ресурс є доступним за цим посиланням.

Окрім новин Китайської Республіки, а саме так офіційно називається держава на острові Тайвань, а також висвітлення тайвансько-української співпраці, на сайті існують розділи "Програми" і "Подкасти".

"Новий ресурс надає україномовним слухачам доступ до ще більшої кількості новин та мультимедійного контенту. Цей крок говорить про прагнення Тайваню продовжувати підтримувати та відстоювати цінності прав людини, свободи та демократії", - зазначив тайванський мовник.

Історія україномовного радіо Тайваню

З моменту свого створення  Українська служба МРТ ділиться достовірною інформацією та знайомить українських слухачів по всьому світу з позицією Тайваню через свою офіційну сторінку в соціальній мережі "Фейсбук" – "Міжнародне Радіо Тайваню Україна".

Українську службу МРТ було створено після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, а саме 29 листопада 2022 року. Радіокомпанія поставила перед собою завдання інформувати міжнародну громадськість про хід воєнних дій та міжнародну ситуацію, висловлюючи солідарність із народом.

Читайте також: Микола Княжицький. Тайвань підтримує Україну щиро і масштабно

Потім Українська служба МРТ запустила канал на платформі Youtube, підкасти та обліковий запис у соціальній мережі Instagram, що дозволило сформувати спільноту постійних слухачів та читачів тайванських новин українською мовою та налагодити співпрацю з численними українськими ЗМІ.

Новий офіційний сайт МРТ об'єднав новини, відеоконтент та подкасти на одній платформі. Користувачі можуть слухати подкасти, дивитися відео, читати новини та ділитися ними у соціальних мережах.

Новини
Китай
журналісти
Тайвань
Війна з Росією
Світ про Україну
