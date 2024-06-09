"Заради грошей, впливу і влади": Орбан засудив західних лідерів за бажання перемогти РФ

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу HirTV.

За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади. Також він вважає, що європейці хочуть повернутись у 90-ті роки.

"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", – зазначив угорський прем’єр.

Він також висловив переконання, що США зараз просувають ідею надання кредиту Україні на $40 млрд під європейські гарантії.

Проросійський політик додав, що Україна зараз "занурилася в борги", хоча раніше була багатою країною.