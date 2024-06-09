"Заради грошей, впливу і влади": Орбан засудив західних лідерів за бажання перемогти РФ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу через їхнє бажання "перемогти Росію військовим шляхом"
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу HirTV.
За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади. Також він вважає, що європейці хочуть повернутись у 90-ті роки.
"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", – зазначив угорський прем’єр.
Він також висловив переконання, що США зараз просувають ідею надання кредиту Україні на $40 млрд під європейські гарантії.
Проросійський політик додав, що Україна зараз "занурилася в борги", хоча раніше була багатою країною.
- Угорський прем'єр на "марші миру" в Будапешті 1 червня оприлюднив свій намір щодо створення проросійської "коаліції миру" в майбутньому складі Європарламенту, вибори до якого відбудуться вже за тиждень.
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