Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

"Єдина різниця між терористами та Росією – перші беруть на себе відповідальність за скоєне, а Росія не має мужності зробити це й має нахабство звинувачувати у своїх злочинах інших – окремі країни й цілий світ. І зараз цей світ стоїть перед вибором. Рішучість, а отже – припинення злочинів і звірств Росії, або чергові вибухи чергових бомб від цих терористів", - пише Зеленський.

Трибунал з військової агресії Путіна проти України буде створено протягом кількох місяців, і до кінця року з'явиться проект його устрою.

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