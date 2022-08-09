"Світ зараз перед вибором - рішучість або нові вибухи": Зеленський назвав єдину відміннісь між РФ і терористами
Президент України Володимир Зеленський вважає, що різниця між терористами й Росією у тому, що терористи беруть на себе відповідальність за скоєне, коли Росія звинувачує у своїх злочинах інших
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у телеграмі.
"Єдина різниця між терористами та Росією – перші беруть на себе відповідальність за скоєне, а Росія не має мужності зробити це й має нахабство звинувачувати у своїх злочинах інших – окремі країни й цілий світ. І зараз цей світ стоїть перед вибором. Рішучість, а отже – припинення злочинів і звірств Росії, або чергові вибухи чергових бомб від цих терористів", - пише Зеленський.
- Трибунал з військової агресії Путіна проти України буде створено протягом кількох місяців, і до кінця року з'явиться проект його устрою.
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