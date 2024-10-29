"Заздалегідь створюють поле для бою": у Китаї заявили, що знайшли глибоководні шпигунські пристрої

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пристрої, які були заховані на дні океану, надсилали назад інформацію, яка могла "заздалегідь створювати поле для бою". Серед них - підводні "маяки" які можуть спрямовувати іноземні підводні човни.

"Деякі діють як "секретні агенти", дрейфуючи і плаваючи разом із хвилями, у режимі реального часу моніторячи ситуацію в наших територіальних водах. Деякі функціонують як підводні "маяки", вказуючи напрямок для іноземних підводних човнів, які порушили наші води", - заявили у міністерстві.

За словами аналітиків, гонка озброєнь підводних човнів посилюється між Китаєм, Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Оскільки Пекін має намір отримати нове покоління атомних підводних човнів, які будуть введені в дію до кінця десятиліття.

"Зіткнувшись із серйозною та складною таємною боротьбою за безпеку на глибинах моря і реальною загрозою з боку іноземного шпигунства та розвідувальних агентств... (міністерство) твердо захищатиме суверенітет, безпеку та інтереси розвитку Китаю і сприятиме будівництву сильної морської нації", - додали у повідомленні.