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"Заздалегідь створюють поле для бою": у Китаї заявили, що знайшли глибоководні шпигунські пристрої

Катерина Єсікова
29 жовтня, 2024 вiвторок
06:38
Світ Китай

Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що виявило шпигунські пристрої як на поверхні океану, так і в морських глибинах

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пристрої, які були заховані на дні океану, надсилали назад інформацію, яка могла "заздалегідь створювати поле для бою". Серед них - підводні "маяки" які можуть спрямовувати іноземні підводні човни.

"Деякі діють як "секретні агенти", дрейфуючи і плаваючи разом із хвилями, у режимі реального часу моніторячи ситуацію в наших територіальних водах. Деякі функціонують як підводні "маяки", вказуючи напрямок для іноземних підводних човнів, які порушили наші води", - заявили у міністерстві.

За словами аналітиків, гонка озброєнь підводних човнів посилюється між Китаєм, Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Оскільки Пекін має намір отримати нове покоління атомних підводних човнів, які будуть введені в дію до кінця десятиліття.

"Зіткнувшись із серйозною та складною таємною боротьбою за безпеку на глибинах моря і реальною загрозою з боку іноземного шпигунства та розвідувальних агентств... (міністерство) твердо захищатиме суверенітет, безпеку та інтереси розвитку Китаю і сприятиме будівництву сильної морської нації", - додали у повідомленні.

  • Західні уряди наголошують, що Китай веде шпигунську діяльність у безпрецедентному масштабі. Зокрема, у китайських операціях зі збору розвідданих можуть брати участь до 600 тис. осіб.
Теги:
Китай
Шпигунський скандал
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