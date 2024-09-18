Збройні сили Йорданії збили БПЛА, який намагався перетнути територію країни

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Йорданії Petra.

У повідомленні не уточнюється напрямок, звідки летів безпілотник.

"Сили прикордонної служби збили його [безпілотник], і передали спеціалізованим органам", - пише Petra з посиланням на офіційне джерело в армійському керівництві.

Джерело також підкреслило: "Ми твердо боремося з різними загрозами на кордонах королівства".