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Збройні сили Йорданії збили БПЛА, який намагався перетнути територію країни

Ксенія Золотова
18 вересня, 2024 середа
02:25
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Збройні сили Йорданії завадили спробі безпілотника перетнути територію королівства

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Йорданії Petra.

У повідомленні не уточнюється напрямок, звідки летів безпілотник.

"Сили прикордонної служби збили його [безпілотник], і передали спеціалізованим органам", - пише Petra з посиланням на офіційне джерело в армійському керівництві.

Джерело також підкреслило: "Ми твердо боремося з різними загрозами на кордонах королівства".

  • У неділю, 8 вересня, на прикордонному переході моста Алленбі на Західному березі сталася стрілянина. Озброєний громадянин Йорданії вбив трьох ізраїльських цивільних.
Теги:
Близький Схід
безпілотник
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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