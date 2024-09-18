Збройні сили Йорданії збили БПЛА, який намагався перетнути територію країни
Збройні сили Йорданії завадили спробі безпілотника перетнути територію королівства
Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Йорданії Petra.
У повідомленні не уточнюється напрямок, звідки летів безпілотник.
"Сили прикордонної служби збили його [безпілотник], і передали спеціалізованим органам", - пише Petra з посиланням на офіційне джерело в армійському керівництві.
Джерело також підкреслило: "Ми твердо боремося з різними загрозами на кордонах королівства".
- У неділю, 8 вересня, на прикордонному переході моста Алленбі на Західному березі сталася стрілянина. Озброєний громадянин Йорданії вбив трьох ізраїльських цивільних.
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