Озброєний водій із Йорданії вбив трьох ізраїльтян на прикордонному переході

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ізраїльську владу.

Зазначається, що напад стався в зоні для комерційних вантажів, який перебуває під контролем Ізраїлю. Там розвантажуються йорданські вантажівки, які в'їжджають на Західний берег. Цей перехід, відомий також як міст короля Хусейна, розташований між Амманом і Єрусалимом, на північ від Мертвого моря.

Нападником виявився 39-річний водій вантажівки Махер Зіаб Хусейн аль-Джазі - член впливового йорданського племені Хувайтат. Він під'їхав до прикордонного переходу на вантажівці, вийшов і відкрив вогонь по ізраїльських військових.

Як зазначили ізраїльські військові, терорист під'їхав до прикордонного переходу з боку Йорданії на вантажівці, вийшов і відкрив вогонь по ізраїльським силам безпеки, що охороняли міст.