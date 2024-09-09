Озброєний водій із Йорданії вбив трьох ізраїльтян на прикордонному переході
У неділю, 8 вересня, на прикордонному переході моста Алленбі на Західному березі сталася стрілянина. Озброєний громадянин Йорданії вбив трьох ізраїльських цивільних
Про це повідомляє Reuters з посиланням на ізраїльську владу.
Зазначається, що напад стався в зоні для комерційних вантажів, який перебуває під контролем Ізраїлю. Там розвантажуються йорданські вантажівки, які в'їжджають на Західний берег. Цей перехід, відомий також як міст короля Хусейна, розташований між Амманом і Єрусалимом, на північ від Мертвого моря.
Нападником виявився 39-річний водій вантажівки Махер Зіаб Хусейн аль-Джазі - член впливового йорданського племені Хувайтат. Він під'їхав до прикордонного переходу на вантажівці, вийшов і відкрив вогонь по ізраїльських військових.
Як зазначили ізраїльські військові, терорист під'їхав до прикордонного переходу з боку Йорданії на вантажівці, вийшов і відкрив вогонь по ізраїльським силам безпеки, що охороняли міст.
- 4 серпня в ізраїльському місті Холон стався терористичний акт. Після того, як прибічник радикального ісламізму вбив двох людей і ще двох поранив, його застрелив поліцейський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.85 Купівля 40.85Продаж 41.35
- EUR Купівля 45.24Продаж 45.94
- Актуальне
- Важливе