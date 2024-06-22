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Збут польського м'яса, проблеми з Лукашенком: які теми порушить Дуда під час 5-денного візиту до Китаю

22 червня, 2024 субота
19:20
Світ Анджей Дуда Президент Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда в суботу, 22 червня 2024 року, прибув з офіційним візитом до Китаю

Зміст

У понеділок, 24 червня, у Пекіні він зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Головними цілями візиту є ширше відкриття Китаю для м'ясних продуктів із Польщі, збільшення обсягу китайських інвестицій у Польщу та представлення польської перспективи ключових питань безпеки, інформує Polska Agencja Prasowa.

Президента супроводжує перша леді Аґата Корнгаузер-Дуда.

"Ми хочемо домогтися більшого відкриття китайського ринку, перш за все для нашої сільськогосподарської продукції. Ми підпишемо кілька угод, але найважливішими є поточні зусилля, які, я сподіваюся, увінчаються успіхом, щодо відкриття китайського ринку для польської птиці", - сказав Дуда журналістам у варшавському аеропорту. Він висловив сподівання, що в майбутньому китайський ринок також буде відкритий для польської яловичини.

Окрім того, під час перемовин з лідером КНР Сі Цзіньпіном польський президент порушить тему гібридної агресії з боку режиму Лукашенка, що, зокрема, перешкоджає економічній співпраці з Китаєм.

"Політична складова також буде дуже важливою. Ми маємо війну в Україні, але ми також маємо гібридну атаку з боку Білорусі на польському кордоні, де білоруська влада протягом останніх трьох років постійно штовхає мігрантів до нас, змушуючи їх намагатися нелегально перетнути кордон", - зазначив Дуда.

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Це, за його словами, "пов'язано з економічними питаннями, коли мова йде про співпрацю з Китаєм" та ідеєю "поясу і шляху" - створення наземних транспортних маршрутів для імпорту китайських товарів до Європи, а також експорту товарів з Європи до Китаю.

"Є два основні елементи цього маршруту. Залізничний маршрут, який проходить через Україну, та інший залізничний маршрут, який проходить через Білорусь", - наголосив Дуда.

Президент Польщі додав, транспортний коридор через Україну перекритий через війну, "і постачання через нього дуже ускладнене, іноді просто неможливе, тоді як маршрут, який проходить через Білорусь, сьогодні підлягає обмеженням через цю гібридну атаку, здійснену білоруською владою на кордоні з Польщею".

Він оголосив, що це буде однією з тем його перемовин з Сі Цзіньпіном.

Тема війни РФ проти України також буде порушена польським президентом під час візиту до КНР.

"Ми всі знаємо, що Китай є наддержавою, знаємо, що він має дружні відносини не тільки з Білоруссю, а й з Росією. Росія сьогодні є агресором в Україні, і я, безумовно, хотів би поговорити з Сі Цзіньпіном і про це. Ні для кого не є секретом, що вплив Китаю, в тому числі й на Росію, безумовно, величезний", - сказав Дуда.

"Донести наш погляд на це питання до лідера Сі Цзіньпіна, на мій погляд, є надзвичайно важливим", - додав керівник Республіки Польща.

Під час свого п'ятиденного офіційного візиту президент зустрінеться з прем'єр-міністром Лі Цяном, виступить на економічних форумах в Даляні та Шанхаї, а також вручить нагороди в посольстві Польщі. 

Теги:
Економіка
Україна
Росія
Польща
Китай
Білорусь
політика
Олександр Лукашенко
Війна з Росією
Анджей Дуда
Сі Цзиньпін
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