Здається, що Трамп починає перегравати і Пекін, і Росію, - політичний експерт Цибулько

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо про переговори в Саудівській Аравії так само несподівано дізнались і в Пекіні, то Трамп починає перегравати і Пекін, і Росію. Звичайно, що ми тягнемо ковдру на себе, бо в нас є великий інтерес припинення цієї страшної війни. Але ту гру, яку затіяв Трамп, якщо він послідовний і справді такий вправний маніпулятор, яким себе видає, то мені здається, що Україна і не потрібна за цим столом", - вважає Цибулько.

За словами політичного експерта, наразі американська сторона хоче знайти болючі точки Росії, щоб тиснути на них. Зокрема, інерція усунення Росії з нафтового та газового ринку показує, що це дуже болючий момент для Росії, тому на цей "мозоль" можна тиснути.

"Окрім нафтового і газового ринків є фінансові інструменти, якими можна добряче натиснути, адже Путін просто завиває від неможливості проводити фінансові операції на міжнародних ринках. Росія завжди козиряє запитом на стратегічну стабільність, як вони це називають, але мені здається, що американці поки що на протиході піймають Путіна. Головне зараз поставити його в коридор переговорів, з яких він не зможе вибратися", - наголосив Цибулько.