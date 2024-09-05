Зеленський 6 вересня відвідає Німеччину та зустрінеться з Шольцом
Президент Володимир Зеленський завтра, 6 вересня, зустрінеться з німецьким канцлером Олафом Шольцом у ФРН перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"
Про це повідомив речник німецького уряду агентству AFP, передає DW.
За його словами, Зеленський відвідає Німеччину й перед засіданням у форматі "Рамштайн", у якому планує взяти участь, зустрінеться з Шольцом у Франкфурті-на-Майні. Однак речник не оголосив подробиць щодо програми візиту українського президента до ФРН.
"Федеральний канцлер зустрінеться з українським президентом віч-на-віч у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні", - зазначив спікер.
- 20 серпня стало відомо, що наступне 24-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня на авіабазі в Німеччині.
- Востаннє засідання "Рамштайн" проводили 13 червня. Тоді відбулася чергова зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
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