Зеленський 6 вересня відвідає Німеччину та зустрінеться з Шольцом

Про це повідомив речник німецького уряду агентству AFP, передає DW.

За його словами, Зеленський відвідає Німеччину й перед засіданням у форматі "Рамштайн", у якому планує взяти участь, зустрінеться з Шольцом у Франкфурті-на-Майні. Однак речник не оголосив подробиць щодо програми візиту українського президента до ФРН.

"Федеральний канцлер зустрінеться з українським президентом віч-на-віч у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні", - зазначив спікер.