Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Зеленський 6 вересня відвідає Німеччину та зустрінеться з Шольцом

Зеленський 6 вересня відвідає Німеччину та зустрінеться з Шольцом

Дар'я Куркіна
5 вересня, 2024 четвер
22:14
Світ зеленський Шольц

Президент Володимир Зеленський завтра, 6 вересня, зустрінеться з німецьким канцлером Олафом Шольцом у ФРН перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"

Зміст

Про це повідомив речник німецького уряду агентству AFP, передає DW.

За його словами, Зеленський відвідає Німеччину й перед засіданням у форматі "Рамштайн", у якому планує взяти участь, зустрінеться з Шольцом у Франкфурті-на-Майні. Однак речник не оголосив подробиць щодо програми візиту українського президента до ФРН.

"Федеральний канцлер зустрінеться з українським президентом віч-на-віч у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні", - зазначив спікер.

  • 20 серпня стало відомо, що наступне 24-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня на авіабазі в Німеччині.
  • Востаннє засідання "Рамштайн" проводили 13 червня. Тоді відбулася чергова зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Теги:
Україна
Президент України
Німеччина
Володимир Зеленський
Олаф Шольц
Читайте також:
Суджа, РФ, Курська область
Автор Влад Дідусь
4 вересня, 2024 середа
"Наступ у Курській області був помилкою, Україна рухається до поразки": маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 вересня
Володимир Путін
Автор Катерина Єсікова
4 вересня, 2024 середа
Путін вважає, що може повільно та нескінченно поглинати Україну, - ISW
Володимир Путін
Автор Марія Науменко
2 вересня, 2024 понедiлок
"Ніколи не відмовлялись": Путін назвав нову умову мирних переговорів РФ з Україною
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 вересня
22:12
Збірна України з голболу
Збірна України з голболу виграла срібло Паралімпіади-2024
22:02
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Позиція США щодо українських ударів вглиб РФ не змінилася, але розмови з Києвом про потреби ЗСУ тривають, - Кірбі
21:42
Швеція
Швеція виділить €44 млн на підтримку опалення й енергосистеми України
21:17
Олександр Сирський
Сирський заявив, що Сили оборони зупинили просування РФ на Покровському напрямку
21:15
Ексклюзив
путін
Ядерні погрози Путіна лише більше вказують на його слабкість, - дипломат Клімкін
21:05
Оксана Ботурчук та Микита Барабанов, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: Ботурчук принесла Україна срібло у бігу на 100 м, а Хорава - у дзюдо
21:02
Володимир Зеленський
"Кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - Зеленський про зміни в уряді
20:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна дивує на виставці озброєння в Польщі та чому заборона Китаю на експорт компонентів до БПЛА не вплине на постачання дронів до ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:28
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив трьох заступників голови ОП, двоє стануть міністрами
20:06
Огляд
Андрій Сибіга
Батько-прокурор, робота в Туреччині та колекція старожитностей: що відомо про нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу
20:04
РФ з авіації атакувала передмістя Харкова
РФ з авіації атакувала передмістя Харкова: 2 постраждалих, пошкоджено щонайменше 20 будинків
20:00
OPINION
Очільник Тайваню підірвав одну з найтоксичніших бомб китайської історії: здавалося б, до чого тут Росія
19:48
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"Призведе до провисання критичних напрямків": Климпуш-Цинцадзе про об'єднання посад Стефанішиної
19:45
Чехія
Примусове повернення військовозобов'язаних українців із Чехії не передбачається, - посол у Празі Зварич
19:30
Паралімпіада-2024, Париж
Український плавець Чуфаров завоював бронзу Паралімпіади-2024
19:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:17
Відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 6 вересня діятимуть протягом усієї доби
18:59
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"МЗС системно втрачало суб'єктність і міністр на це погоджувався": нардепка Климпуш-Цинцадзе прокоментувала звільнення Кулеби
18:53
ВВП України
У липні ВВП України зріс на 2,7%
18:42
Ярослав Железняк
"Щиро раджу не шукати логіки": нардеп Железняк про зміни в українському уряді
18:39
Ексклюзив
В'ятрович
Відбувається посилення вертикалі Офісу президента, - В'ятрович про кадрові ротації в уряді
18:36
В окупованому Маріуполі росіяни планують знести понад 20 багатоповерхівок, - міськрада
18:31
Андрій Сибіга
Нардеп Мережко прокоментував напрями майбутньої роботи нового глави МЗС Андрія Сибіги
18:30
Війна з Росією, ЗСУ
Армія РФ атакує на 11 напрямках фронту: де найактивніше
18:24
Прапор Литви
Литва перекрила міст до Калінінградської області РФ "зубами дракона" та "їжаками"
18:16
Дмитро Разумков
Відсутність стратегії та кадрового потенціалу показує, що тут відбуваються ротації, – нардеп Разумков про кадрові зміни в Кабміні
18:14
Огляд
дрон SkyKnight 2
Швидкий, потужний і водночас тихий: все про український дрон SkyKnight 2, яким керують за допомогою штучного інтелекту
18:12
Оновлено
полтава обстріл
Удар РФ по навчальному закладу в Полтаві: пошукові роботи завершено, загинуло 55 людей, поранено 328
18:10
Архангел Михаїл
Михайлове чудо. Що не можна робити та як молитися
18:05
OPINION
Куни, різани, ногати і шаги: чи на часі?
17:59
Оновлено
Атака на Костянтинівку
Окупанти атакували Костянтинівку: є загиблий, кількість поранених зросла до 8
17:58
Віталій Коваль
Міністром аграрної політики призначили Віталія Коваля
17:52
хімічна атака
Армія РФ застосовує хімічну зброю на півдні України, - ОСУВ "Таврія"
17:51
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
Використання ворогом балістики свідчить про його неспроможність швидко виконати завдання на полі бою, - Defense Express
17:40
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Енергетики відремонтували лінію електроживлення ЗАЕС, пошкоджену атакою РФ 2 вересня
17:35
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії Йоганніс підтримав надання Україні ЗРК Patriot
17:35
Голова "Укроборонпрому" Герман Сметанін
Екскерівника Укроборонпрому Сметаніна призначили міністром стратегічних галузей промисловості
17:34
фейк
"РФ виграє війну в Україні та впливає на вибори у США 2024 року": маніпуляції іноземних ЗМІ за 5 вересня
17:17
В Україні засудили на 15 років агента ФСБ, який коригував російські удари по Запоріжжю
17:13
Львів, приватбанк
ПриватБанк розширив доставку карток за кордон: додав до переліку ще три країни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV