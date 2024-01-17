"Зеленський набив татуювання "Бога немає": МЗС РФ запустило новий фейк
МЗС РФ запустило фейк, нібито президент України Володимир Зеленський набив татуювання з текстом "Бога немає"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Президент України має татуювання з написом "Бога немає" на руці", - йдеться в заяві МЗС РФ.
Насправді татуювання належить військовослужбовцю ЗСУ, який стоїть поруч з Володимиром Зеленським.
"Особливо це помітно в кадрі, де президент стоїть напроти військового та фотографує його разом з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. У тому, що на руках Зеленського немає жодних татуювань, можна легко переконатися, просто проглянувши будь-яке з його свіжих відео", - пише SPRAVDI.
Фото: t.me/spravdi
- 16 січня російська пропаганда розповсюджувала фейкове відео, на якому невідома особа буцімто стріляє у працівника ТЦК під час вручення повістки.
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