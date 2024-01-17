"Зеленський набив татуювання "Бога немає": МЗС РФ запустило новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Президент України має татуювання з написом "Бога немає" на руці", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Насправді татуювання належить військовослужбовцю ЗСУ, який стоїть поруч з Володимиром Зеленським.

"Особливо це помітно в кадрі, де президент стоїть напроти військового та фотографує його разом з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. У тому, що на руках Зеленського немає жодних татуювань, можна легко переконатися, просто проглянувши будь-яке з його свіжих відео", - пише SPRAVDI.

Фото: t.me/spravdi