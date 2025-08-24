Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги"
Президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності нагородив спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня
Про це стало відомо під час урочистостей на Софіївській площі в Києві.
Кіт Келлог прибув до України у неділю, 24 серпня, щоб взяти участь в урочистих заходах з нагоди головного державного свята. Він пробуде в Києві два дні — 24 та 25 серпня.
Під час урочистостей він отримав орден князя Ярослава Мудрого І ступеня за особливий внесок міждержавну співпрацю, зміцнення суверенної України, популяризацію України за кордоном.
Востаннє Келлог відвідував Київ 14 липня. Тоді він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомом ЗСУ Олександром Сирським, главою ГУР Кирилом Будановим та іншими українськими військовими чиновниками.
