Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги"

Про це стало відомо під час урочистостей на Софіївській площі в Києві.

Кіт Келлог прибув до України у неділю, 24 серпня, щоб взяти участь в урочистих заходах з нагоди головного державного свята. Він пробуде в Києві два дні — 24 та 25 серпня.

Під час урочистостей він отримав орден князя Ярослава Мудрого І ступеня за особливий внесок міждержавну співпрацю, зміцнення суверенної України, популяризацію України за кордоном.