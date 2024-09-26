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Зеленський обговорив з Мішелем використання доходів від заморожених активів РФ

Олена Будько
26 вересня, 2024 четвер
00:43
Світ Володимир Зеленський і Шарль Мішель

Президент України Володимир Зеленський під час перебування у США на полях Генасамблеї ООН зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем

Зміст

Про це повідомив Офіс президента 

Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили, як швидше реалізувати рішення про використання доходів від заморожених російських активів

Основною темою зустрічі стало використання доходів від заморожених російських активів для потреб України. Зеленський і Мішель обговорили кроки, які слід зробити, щоб реалізувати відповідне рішення якомога швидше.

Також Зеленський подякував за перший транш на суму 1,5 млрд євро, який вдалося отримати з доходів від активів РФ.

Окрім того, під час зустрічі Зеленський і Мішель обговорили ситуацію на фронті, військові потреби, зміцнення обороноздатності України, а також реалізацію спільних безпекових зобов’язань між Україною та ЄС. Зокрема, йшлося про повноцінне використання ресурсів Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні для підтримки українських військових.

Окремо звернули увагу на продовження санкційного тиску на РФ і блокування будь-яких способів обходу обмежень. 

  • Під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном Володимир Зеленський домовився, що Франція підготує та оснастить українську бригаду.
Теги:
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Європейська рада
санкції ЄС проти Росії
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