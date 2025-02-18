Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії через переговори РФ та США в Ер-Ріяді
Президент України Володимир Зеленський оголосив про перенесення свого візиту до Саудівської Аравії, що був запланований на найближчі дні, у зв'язку з переговорами між Росією та Сполученими Штатами в Ер-Ріяді
Про це він заявив під час візиту до Анкари 18 лютого.
Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії через переговори РФ та США в Ер-Ріяді
"Нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, як і для багатьох. Ми отримали цю інформацію з медіа",- пояснив президент.
За його словами, єдине, чим варто перейматися, це те, аби партнерам України не нав'язали непотрібні думки.
"Я не знаю, хто там буде залишатися (у Саудівській Аравії - ред.), хто буде їхати. мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. Я не хочу співпадінь і тому я не поїду в Саудівську Аравію", - зазначив президент.
Він зауважив, що має добрі відносини зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Лідери провели телефонну розмову, під час якої домовились перенести зустріч на 10 березня.
"Ми щойно зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А Сполучені Штати - ми їх очікуємо в Києві", - підсумував Зеленський.
- У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ нічого не знав про перемовини Сполучених Штатів і Росії в Саудівській Аравії та не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без участі України.
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