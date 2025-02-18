Про це він заявив під час візиту до Анкари 18 лютого.

Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії через переговори РФ та США в Ер-Ріяді

"Нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, як і для багатьох. Ми отримали цю інформацію з медіа",- пояснив президент.

За його словами, єдине, чим варто перейматися, це те, аби партнерам України не нав'язали непотрібні думки.

"Я не знаю, хто там буде залишатися (у Саудівській Аравії - ред.), хто буде їхати. мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. Я не хочу співпадінь і тому я не поїду в Саудівську Аравію", - зазначив президент.

Він зауважив, що має добрі відносини зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Лідери провели телефонну розмову, під час якої домовились перенести зустріч на 10 березня.

"Ми щойно зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А Сполучені Штати - ми їх очікуємо в Києві", - підсумував Зеленський.