Зеленський прибув у Манілу і зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Деталі

Про це повідомили в офісі президента Філіппін.

Під час зустрічі в понеділок, 3 червня, в палаці Малаканьянг президенти Фердинанд Р. Маркос-молодший і Володимир Зеленський пообіцяли подальше зміцнення 32-річних дипломатичних відносин між Філіппінами й Україною, - зазначили в повідомленні.

Зеленський подякував президенту Маркосу за непохитну підтримку Філіппінами України та за тверду позицію президента Маркоса щодо російської агресії проти України. Він додав, що щасливий уперше побувати на Філіппінах, але впевнений, що не востаннє.

"Я також дуже радий, що цього року ми відкриємо посольство в Манілі" – додав президент Зеленський.

Президент Маркос зауважив, що це гарна новина, й додав, що Філіппіни продовжуватимуть допомагати Україні всіма можливими способами та за допомогою міжнародних організацій.

"Тож ми продовжуватимемо робити все можливе для сприяння миру, припинення бойових дій і досягнення політичного рішення у вашій країні. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, що це легше сказати, ніж зробити, і це буде важкий шлях, щоб повернутися до ситуації, морально прийнятної не лише для України, а й для решти світу", – додав Маркос.

Трохи згодом про візит у Філіппіни повідомив і Володимир Зеленський.

"Прибув до Філіппін та вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим. Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН", - написав Зеленський у соцмережі X.

Він також підтвердив намір України відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

"Обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у саміті. Також обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін", - додав президент України.

Фото: x.com/ZelenskyyUa

Раніше про візит Зеленського в Манілу повідомила вебслужба новин філіппінського уряду Philippine News Agency.

Володимир Зеленський прибув до палацу Малаканьянг для двосторонньої зустрічі з президентом Філіппін 3 червня.

Як зазначило раніше Business Mirror, Зеленський прибув без попередження та під посиленою охороною до Маніли ввечері в неділю після виступу на вихідних на оборонному форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі.

Він планував, але не зміг зустрітися з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим на полях цього форуму й вирішив прилетіти в Манілу, щоб особисто запросити Маркоса взяти участь у саміті у Швейцарії. Про це повідомили Associated Press двоє філіппінських чиновників на умовах анонімності через відсутність повноважень обговорювати подробиці таємної поїздки Зеленського до Маніли.