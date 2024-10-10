Зеленський прибув з візитом до Італії
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 жовтня, прибув з візитом до Італії: він зустрівся з головою Ради міністрів Джорджею Мелоні
Відео зустрічі Зеленського і Мелоні з'явилося на YouTube каналі Офісу президента.
Як зазначає Reuters, Зеленський планує провести переговори з Мелоні. Крім того, з президентом України вранці п'ятниці, 11 жовтня, планує зустрітися Папа Римський Франциск.
- 10 жовтня Зеленський також побував у Парижі, де зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном. Там Зеленський оголосив, що в листопаді план для проведення Саміту миру "буде на столі", однак дати ще немає.
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