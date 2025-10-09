Зеленський привітав Бабіша з перемогою на виборах у Чехії та домовився з ним про зустріч

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Сьогодні говорив із лідером партії – переможниці на парламентських виборах у Чехії Андреєм Бабішем, привітав із перемогою та побажав успіху. Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", - написав Зеленський.

Він розповів, що поінформував Бабіша про дипломатичну роботу України для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.

"Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - підсумував президент.