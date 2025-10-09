Зеленський привітав Бабіша з перемогою на виборах у Чехії та домовився з ним про зустріч
У четвер, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером партії ANO Андреєм Бабішем, яка виграла парламентські вибори у Чехії
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Сьогодні говорив із лідером партії – переможниці на парламентських виборах у Чехії Андреєм Бабішем, привітав із перемогою та побажав успіху. Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", - написав Зеленський.
Читайте також: "Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
Він розповів, що поінформував Бабіша про дипломатичну роботу України для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.
"Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - підсумував президент.
- 5 жовтня стало відомо, що партія Андрея Бабіша виграла парламентські вибори у Чехії та формуватиме уряд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.71
- EUR Купівля 48Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе