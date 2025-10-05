Андрей Бабіш виграв вибори у Чехії й формуватиме уряд: він проти членства України в ЄС та може заблокувати "снарядну ініціативу"

В складі його парламентської коаліції нараховуватиметься 108 мандатів з 200 місць у нижній палаті органу закодавчої влади Чеської Республіки, передають вночі 5 жовтня 2025 року České Noviny.

Натомість партії чинної проєвропейської та проукраїнської право-ліберальної коаліції на чолі з блоком SPOLU ("Разом") зможуть претендувати на 92 голоси у Палаті депутатів.

Як заявив Бабіш на пресконференції, його партія ANO вестиме коаліційні перемовини із близькими за духом борцями з імміграцією SPD та євроскептичною партією "Автомобілісти за себе". Ще на початку виборів ANO виключала співпрацю після виборів з партіями чинної урядової коаліції та "Піратами".

Майбутнім прем'єром Бабіш бачить себе.

Чинний чеський прем'єрміністр та лідер коаліції SPOLU Петр Фіала привітав рух ANO з перемогою на виборах й оголосив, що йде у відставку.

Вдень у неділю, 5 жовтня, президент Чехії Петр Павел має зустрітися з Бабішем та головами партій, які бажають увійти до нової коаліції.

Бабіш та його ставлення до України

Під час передвиборчої кампанії Андрей Бабіш виступав за припинення дії "снарядної ініціативи", завдяки якій Україна отримує через Чехії артилерійські боєприпаси.

Він важає нібито несправедливим розподіл чеського бюджету, частина якого йде на підтримку України, зокрема, й на ініціативу Чехії з постачання боєприпасів для ЗСУ. За його словами, це має організовувати НАТО.

"Ми допомагаємо Україні через Євросоюз. ЄС допомагає Україні, і це передбачено в наступному європейському бюджеті... Але якщо у нас немає коштів для чеських громадян на ліки та основні соціальні потреби, то, звичайно, ми повинні спочатку подбати про них", - сказав Бабіш ввечері 4 жовтня у коментарі "Суспільному".

Окрім цього, на його думку, Україна не готова до вступу в Євросоюз, адже, мовляв, "спочатку потрібно закінчити війну". Втім лідер ANO не виключає співпраці Праги й Києва.

Як проголосували чехи

Прохідний бар'єр у 5% голосів долають:

Нинішня проєвропейська й проукраїнська націонал-демократична коаліція SPOLU ("Разом"), до якої також приєдналися ліберали з партії "Старости і незалежні" (STAN) та Партія піратів:

SPOLU - 23,34%,

STAN - 11,22%,

Пірати - 8,95%.

Отже, разом це 43,06%.

Опозиційна популістична політсила ANO проросійського мільярдера Андрея Бабіша - 34,54% .

. Антиіммігрантський правий рух SPD - 7,78%.

Праві євроскептики "Автомобілісти за себе" AUTO - 6,77%.

Сумарно ці трі політсили мають 49,09%.

Заснований комуністами рух "Досить!" (Stačilo!) не матиме жодного мандата, оскільки набрав лише 4,30%.