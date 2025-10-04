Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 82% протоколів, правляча проукраїнська коаліція SPOLU, STAN та пірати (41%) перемагає проросійських опозиціонерів ANO Бабіша (37%)
У суботу, 4 жовтня 2025 року, о 14:00 (15:00 за Києвом) завершилося дводенне голосування на виборах до нижньої палати чеського парламенту, Палати депутатів. Станом на 17:50 вже попередньо опрацьовано протоколи з 82% виборчих дільниць
За оновлення підрахунку голосів можна стежити у режимі реального часу на урядовому сайті Volby.cz.
- Нинішня проєвропейська й проукраїнська націонал-демократична коаліція SPOLU ("Разом"), до якої також приєдналися ліберали з партії "Старости і незалежні" (STAN) та Партія піратів:
SPOLU - 21,83%,
STAN - 10,80%,
Пірати - 8,19%.
Отже, разом це 40, 82%.
- Опозиційна популістична політсила ANO проросійського мільярдера Андрея Бабіша - 36,55%.
Читайте також: Роздоріжжя виборів у Чехії: чи змінить новий парламент орієнтири Праги щодо Європи та України
У своєму ставленні до України та Євросоюзу партія ANO орієнтується на нинішнє керівництво Словаччини та Угорщини, команди Роберта Фіцо та Віктора Орбана.
Прохідний бар'єр для учасників перегонів складає 5%.
Кого обрала до парламент більшість чехів, як свідчить досвід минулих років, вочевидь, стане відомим близько 18:00 за київським часом.
Найпізніше надійдуть дані про голосування на закордонних дільницях.
Читайте також: "Не буде продовжувати снарядну ініціативу": журналіст Хотин про позицію Бабіша, який знову може очолити уряд Чехії
Президент Чехії Петр Павел здійснить перші післявиборчі консультації з головами нових парламентських партій і рухів уже в неділю, 5 жовтня, хоча можливо, що й у понеділок, 6-го. Їх будуть запрошувати до Празького граду в порядку відповідно до результатів виборів, передає Радіо Прага.
- Напередодні парламентських виборів в Чехії було викрито майже 300 акаунтів, які поширювали вигідні РФ наративи з метою вплинути на результати майбутніх виборів.
