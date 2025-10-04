Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 82% протоколів, правляча проукраїнська коаліція SPOLU, STAN та пірати (41%) перемагає проросійських опозиціонерів ANO Бабіша (37%)

За оновлення підрахунку голосів можна стежити у режимі реального часу на урядовому сайті Volby.cz.

Нинішня проєвропейська й проукраїнська націонал-демократична коаліція SPOLU ("Разом"), до якої також приєдналися ліберали з партії "Старости і незалежні" (STAN) та Партія піратів:

SPOLU - 21,83%,

STAN - 10,80%,

Пірати - 8,19%.

Отже, разом це 40, 82%.

Опозиційна популістична політсила ANO проросійського мільярдера Андрея Бабіша - 36,55%.

У своєму ставленні до України та Євросоюзу партія ANO орієнтується на нинішнє керівництво Словаччини та Угорщини, команди Роберта Фіцо та Віктора Орбана.

Прохідний бар'єр для учасників перегонів складає 5%.

Кого обрала до парламент більшість чехів, як свідчить досвід минулих років, вочевидь, стане відомим близько 18:00 за київським часом.

Найпізніше надійдуть дані про голосування на закордонних дільницях.

Президент Чехії Петр Павел здійснить перші післявиборчі консультації з головами нових парламентських партій і рухів уже в неділю, 5 жовтня, хоча можливо, що й у понеділок, 6-го. Їх будуть запрошувати до Празького граду в порядку відповідно до результатів виборів, передає Радіо Прага.