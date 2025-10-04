Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 82% протоколів, правляча проукраїнська коаліція SPOLU, STAN та пірати (41%) перемагає проросійських опозиціонерів ANO Бабіша (37%)
Оновлено

Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 82% протоколів, правляча проукраїнська коаліція SPOLU, STAN та пірати (41%) перемагає проросійських опозиціонерів ANO Бабіша (37%)

Анатолій Буряк
4 жовтня, 2025 субота
17:53
Світ Чехія вибори

У суботу, 4 жовтня 2025 року, о 14:00 (15:00 за Києвом) завершилося дводенне голосування на виборах до нижньої палати чеського парламенту, Палати депутатів. Станом на 17:50 вже попередньо опрацьовано протоколи з 82% виборчих дільниць

Зміст

За оновлення підрахунку голосів можна стежити у режимі реального часу на урядовому сайті Volby.cz.

  • Нинішня проєвропейська й проукраїнська націонал-демократична коаліція SPOLU ("Разом"), до якої також приєдналися ліберали з партії "Старости і незалежні" (STAN) та Партія піратів:

SPOLU - 21,83%,

STAN - 10,80%,

Пірати - 8,19%.

Отже, разом це 40, 82%.

  • Опозиційна популістична політсила ANO проросійського мільярдера Андрея Бабіша - 36,55%.

Читайте також: Роздоріжжя виборів у Чехії: чи змінить новий парламент орієнтири Праги щодо Європи та України

У своєму ставленні до України та Євросоюзу партія ANO орієнтується на нинішнє керівництво Словаччини та Угорщини, команди Роберта Фіцо та Віктора Орбана.

Прохідний бар'єр для учасників перегонів складає 5%.

Кого обрала до парламент більшість чехів, як свідчить досвід минулих років, вочевидь, стане відомим близько 18:00 за київським часом.

Найпізніше надійдуть дані про голосування на закордонних дільницях.

Читайте також: "Не буде продовжувати снарядну ініціативу": журналіст Хотин про позицію Бабіша, який знову може очолити уряд Чехії

Президент Чехії Петр Павел здійснить перші післявиборчі консультації з головами нових парламентських партій і рухів уже в неділю, 5 жовтня, хоча можливо, що й у понеділок, 6-го. Їх будуть запрошувати до Празького граду в порядку відповідно до результатів виборів, передає Радіо Прага.

  • Напередодні парламентських виборів в Чехії було викрито майже 300 акаунтів, які поширювали вигідні РФ наративи з метою вплинути на результати майбутніх виборів.
Теги:
Новини
ЄС
вибори
Словаччина
Чехія
Європа
Угорщина
втручання Росії
фейк
Віктор Орбан
допомога Україні
агенти Кремля
пропаганда
зброя для України
біженці з України
Роберт Фіцо
