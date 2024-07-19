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Зеленський виступить на засіданні уряду Британії: вперше після Клінтона в 1997 році

19 липня, 2024 п'ятниця
05:26
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 липня, візьме участь у позачерговому засіданні британського кабінету міністрів

Зміст

Про це повідомляє The Gardian.

Зеленський – перший іноземний лідер, який відвідає Даунінг-стріт після того, як Кіра Стармера обрали прем’єр-міністром, і першим іноземним лідером, який звернеться до уряду особисто після президента США Білла Клінтона в 1997 році.

"Україна є і завжди залишиться в серці порядку денного мого уряду, тому цілком доречно, що президент Зеленський виступить з історичним зверненням до мого кабінету", – заявив Стармер.

Під час виступу, як очікують, Зеленський поінформує міністрів про становище в Україні, необхідність нарощувати оборонно-промислову базу Європи, а також умови кредитної лінії на 3,5 млрд фунтів стерлінгів для військового експорту. Також український президент, вочевидь, звернеться із закликом зупинити тіньовий флот РФ.

Це другий візит Зеленського до Великої Британії від початку повномасштабної війни. Востаннє він відвідував Британію в лютому 2023 року. Тоді Зеленський виступив у Вестмінстер-холлі й закликав Британію надати Україні винищувачі.

Довідково. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року зросла кількість нафтових танкерів, які працюють без належного страхування. Це дало змогу Кремлю збудувати тіньовий флот і підтримувати доходи від нафти. Тіньовий флот складається з близько 600 суден і становить близько 10% світового флоту "рідких вантажів". У британському уряді вважають, що він перевозить близько 1,7 млн барелів нафти на день. Окрім того, деякі судна, імовірно, виконують функцію станцій прослуховування, а ще частина перевозить зброю до РФ.

  • Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 липня, прибув до Великої Британії
Теги:
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Велика Британiя
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