Зеленський зустрівся із Рютте: говорили про розширення ініціативи PURL
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте
Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.
Глава держави подякував за підтримку України та особливо відзначив PURL – спільну ініціативу НАТО та США, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн-членів Альянсу.
"Під час зустрічі детально обговорили ефективність PURL і її подальше розширення. За два місяці від створення програми її наповнення становить уже 2,1 млрд дол. Марк Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн – учасниць ініціативи", - йдеться у повідомленні.
Окремо йшлося про загрози від ескалації російської агресії. Український лідер назвав порушення повітряного простору країн-членів НАТО не помилками, а цілеспрямованими діями.
Зазначається, що Володимир Зеленський і Марк Рютте скоординували свої позиції та узгодили наступні спільні кроки.
- 18 вересня в Україну прибула перша частина військового обладнання за програмою PURL щодо відправки американської зброї Києву коштом європейських держав.
- Біла Церква
