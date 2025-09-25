Зеленський зустрівся із Рютте: говорили про розширення ініціативи PURL

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Глава держави подякував за підтримку України та особливо відзначив PURL – спільну ініціативу НАТО та США, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн-членів Альянсу.

"Під час зустрічі детально обговорили ефективність PURL і її подальше розширення. За два місяці від створення програми її наповнення становить уже 2,1 млрд дол. Марк Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн – учасниць ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Окремо йшлося про загрози від ескалації російської агресії. Український лідер назвав порушення повітряного простору країн-членів НАТО не помилками, а цілеспрямованими діями.

Зазначається, що Володимир Зеленський і Марк Рютте скоординували свої позиції та узгодили наступні спільні кроки.