Жодні великі ділянки не віддаватимуть просто так: посол США при НАТО Вітакер про імовірний "обмін територіями" між Україною та РФ

Про це він сказав в ефірі CNN.

"Жодні великі ділянки або території не будуть просто так віддані, якщо за них не боролися і не завоювали на полі бою…нам потрібно, щоб ця війна закінчилася. Ми могли б врятувати тисячі життів, уклавши угоду", - зазначив Вітакер.

Він також відмітив, що президент України Володимир Зеленський може взяти участь у зустрічі Путіна й Трампа, яка має відбутися на Алясці.