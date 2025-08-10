Жодні великі ділянки не віддаватимуть просто так: посол США при НАТО Вітакер про імовірний "обмін територіями" між Україною та РФ
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що жодні великі ділянки території не віддаватимуть просто так, якщо за них "не билися чи не завоювали на полі бою"
Про це він сказав в ефірі CNN.
"Жодні великі ділянки або території не будуть просто так віддані, якщо за них не боролися і не завоювали на полі бою…нам потрібно, щоб ця війна закінчилася. Ми могли б врятувати тисячі життів, уклавши угоду", - зазначив Вітакер.
Він також відмітив, що президент України Володимир Зеленський може взяти участь у зустрічі Путіна й Трампа, яка має відбутися на Алясці.
- Нагадаємо, 8 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.
- Президент Володимир Зеленський 9 серпня наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру.
- Також після слів Дональда Трампа про "обмін територіями" Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем'єрами та президентами країн Європи й Азії.
