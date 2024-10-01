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Знову може бути велика війна на Близькому Сході: Портников про масовану атаку Ірану на Ізраїль

Ірена Моляр
1 жовтня, 2024 вiвторок
22:07
Світ Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу має вікно можливостей з 1 жовтня по 5 листопада для відповіді Ірану та "Хезболлі"

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Бачимо, що до якихось серйозних наслідків сьогоднішня атака Ірану по Ізраїлю не призвела. Практично ми не можемо говорити про людей, які загинули під час цього удару, тільки двоє отримали легкі поранення у Тель-Авіві. Тому можемо говорити про те, що ця атака закінчилася тим самим, чим закінчилася і попередня. Хоча сьогодні атака була більшою за своєю насиченістю балістичними ракетами, ніж ракетні удари раніше. До речі, цей удар очікували з моменту, коли у Тегерані був атакований і вбитий голова політбюро ХАМАС Ісмаїл Ганія. Іран тоді обіцяв атаку, але її не здійснив. Однак якраз загибель лідера "Хезболли" Хасана Насралли не могла залишитися без відповіді", - прокоментував Віталій Портников.

За його словами, виникає перше питання – чи це остання така атака? Бо ми бачимо, що в Ірану є величезний ракетний арсенал. А другий момент, який теж потрібно зрозуміти, - як буде відповідати Ізраїль?

"Зараз, звичайно, союзники будуть стримувати Ізраїль від відповіді, але це якраз для Ізраїлю є можливістю відповісти. Це другий такий масований удар по його території, тому виникає питання – скільки ще часу він має стримуватися? Чи не може Ізраїль використати цей напад Ірану для удару по іранських воєнних об'єктах, у тому числі по об'єктах, які підозрюються у створенні ядерної програми Ірану. Так що за великим рахунком ми знову підходимо до цієї ситуації – великої війни на Близькому Сході. Подивимося, як будуть розвиватися події найближчими днями", - зауважив журналіст.

На його думку, у прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є вікно можливостей на місяць, бо президент США Джозеф Байден точно не буде його стримувати через те, що будь-які жорсткі слова чи дії в адресу ізраїльського уряду, Ізраїлю впливатимуть на виборчі шанси кандидата від демократів.

"Щобільше, першим конгресменом, який сказав, що тепер законними є саме ядерні реактори Ірану, був не республіканець, а демократ. Зараз американці будуть підтримувати Ізраїль з обох політичних таборів, бо це логіка виборчої боротьби. Нетаньягу все це прекрасно розуміє і може задаватися питанням – якщо завдавати ударів по "Хезболлі" та Ірану, то коли? Бо після 5 листопада ситуація може бути іншою. Відповідно, залишається час з 1 жовтня до 5 листопада, коли можна робити якісь такі дії, які в інший політичний період, чотири роки поспіль, робити буде не можна", - резюмував Портников.

Теги:
Відео
вибори президента
Ізраїль
Іран
Джо Байден
республіканці
вибори у США
США
Віталій Портников
ракетний удар
Війна в Ізраїлі
Хамас
Хезболла
Беньямін Нетаньягу
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