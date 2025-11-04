Зеленський і Трамп обговорювали позицію Орбана щодо України в ЄС

Про це він сказав під час Саміту з розширення ЄС.

"Ми говорили про блокування… з боку лідера Угорщини, і я запитав президента Трампа, чи підтримає він мене у тому, щоб допомогти нам. Він сказав, що зробить усе, що у його силах", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Трамп підтримує Україну як майбутнього члена ЄС.

"Ми це обговорювали. Він розуміє, що це – вибір українців, і Україна є частиною Європи: географічно, політично та історично. І щонайважливіше: наші громадяни дійсно цього прагнуть. І я певен, що Європа повністю підтримує українське членство в ЄС, Трамп підтримує", – заявив президент.