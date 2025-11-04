Зеленський і Трамп обговорювали позицію Орбана щодо України в ЄС
Президент Володимир Зеленський розповів, що мав діалог з американським лідером Дональдом Трампом про блокування премʼєром Угорщини Віктором Орбаном євроінтеграційного процесу України
Про це він сказав під час Саміту з розширення ЄС.
"Ми говорили про блокування… з боку лідера Угорщини, і я запитав президента Трампа, чи підтримає він мене у тому, щоб допомогти нам. Він сказав, що зробить усе, що у його силах", – зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що Трамп підтримує Україну як майбутнього члена ЄС.
"Ми це обговорювали. Він розуміє, що це – вибір українців, і Україна є частиною Європи: географічно, політично та історично. І щонайважливіше: наші громадяни дійсно цього прагнуть. І я певен, що Європа повністю підтримує українське членство в ЄС, Трамп підтримує", – заявив президент.
- Раніше ЗМІ писали, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан готується до формування нового союзу в межах ЄС — разом із Чехією та Словаччиною він планує створити альянс, який виступатиме проти активної підтримки України.
