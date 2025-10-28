Угорщина формує альянс із Чехією та Словаччиною, щоб послабити підтримку України в ЄС, - Politico
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан готується до формування нового союзу в межах ЄС — разом із Чехією та Словаччиною він планує створити альянс, який виступатиме проти активної підтримки України
Про це пише Politico.
Балаж Орбан, головний політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомив, що Будапешт планує координувати позиції з чеським політиком Андреєм Бабішем, чия партія нещодавно перемогла на виборах, і зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо.
"Я думаю, що це станеться — і буде все більш і більш помітним, - заявив він. - Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи. Так ми змогли чинити опір".
Він нагадав, що подібна співпраця вже діяла під час міграційної кризи 2015 року, коли країни Вишеградської групи — Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща — спільно виступали проти обов’язкових квот на переселення мігрантів.
Тепер новий формат, за задумом Орбана, може об’єднати лише три країни — без участі Варшави, яка під керівництвом Дональда Туска підтримує Україну.
Натомість і Фіцо, і Бабіш дотримуються близьких до Орбана поглядів — вони виступають за діалог із Москвою замість санкцій і обережно ставляться до подальшої військової допомоги Києву.
За словами Балажа Орбана, Будапешт шукає партнерів не лише в Європейській раді, а й у Європарламенті. Партія угорського прем'єр-міністра "Фідес", що входить до ультраправої групи "Патріоти за Європу", розглядає можливість співпраці з іншими правими та євроскептичними силами.
Радник також припустив, що з часом навіть Європейська народна партія може виступити проти чинної голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що змінить політичний баланс у Брюсселі.
"Отже, ця реконструкція (Вишеградської четвірки - ред.) триває. Ми маємо третю за величиною фракцію в Європейському парламенті. Ми маємо мережу аналітичних центрів, яка широко представлена тут (у Брюсселі - ред.), і вона також має трансатлантичне крило. І ми шукаємо партнерів, союзників з кожного питання", - підсумував він.
- Раніше угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан визнав, що країна "дуже залежить" від нафти й газу з Росії. Також він вважає помилкою, що президент США Дональд Трамп ввів санкції проти російської нафти.
- Біла Церква
