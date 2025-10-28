Угорщина формує альянс із Чехією та Словаччиною, щоб послабити підтримку України в ЄС, - Politico

Про це пише Politico.

Балаж Орбан, головний політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомив, що Будапешт планує координувати позиції з чеським політиком Андреєм Бабішем, чия партія нещодавно перемогла на виборах, і зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо.

"Я думаю, що це станеться — і буде все більш і більш помітним, - заявив він. - Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи. Так ми змогли чинити опір".

Він нагадав, що подібна співпраця вже діяла під час міграційної кризи 2015 року, коли країни Вишеградської групи — Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща — спільно виступали проти обов’язкових квот на переселення мігрантів.

Тепер новий формат, за задумом Орбана, може об’єднати лише три країни — без участі Варшави, яка під керівництвом Дональда Туска підтримує Україну.

Натомість і Фіцо, і Бабіш дотримуються близьких до Орбана поглядів — вони виступають за діалог із Москвою замість санкцій і обережно ставляться до подальшої військової допомоги Києву.

За словами Балажа Орбана, Будапешт шукає партнерів не лише в Європейській раді, а й у Європарламенті. Партія угорського прем'єр-міністра "Фідес", що входить до ультраправої групи "Патріоти за Європу", розглядає можливість співпраці з іншими правими та євроскептичними силами.

Радник також припустив, що з часом навіть Європейська народна партія може виступити проти чинної голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що змінить політичний баланс у Брюсселі.

"Отже, ця реконструкція (Вишеградської четвірки - ред.) триває. Ми маємо третю за величиною фракцію в Європейському парламенті. Ми маємо мережу аналітичних центрів, яка широко представлена тут (у Брюсселі - ред.), і вона також має трансатлантичне крило. І ми шукаємо партнерів, союзників з кожного питання", - підсумував він.