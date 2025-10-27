"Угорщина дуже залежить від російської нафти й газу": Орбан назвав помилкою нові санкції Трампа проти РФ

Про це він сказав в інтервʼю La Reppubblica.

Орбан зазначив, що незабаром у Вашингтоні зустрінеться з Трампом для обговорення американських санкцій проти російських "Лукойл" і "Роснафта".

"Ми думаємо про те, як побудувати стійку систему для економіки моєї країни, тому що Угорщина дуже залежить від російської нафти і газу. Без них ціни на енергоносії різко зростуть, що призведе до дефіциту наших запасів", – додав очільник угорського уряду.

На уточнення журналіста, чи вважає він помилкою нові санкції лідера США, Орбан сказав:

"З угорської точки зору, так. І тому ми спробуємо знайти вихід, особливо для Угорщини".

Водночас політик висловився, що Європа "не має ролі" у врегулюванні війни РФ проти України.

"Ми дали американцям і росіянам можливість вирішити цю війну. На жаль, у нас немає ролі. Європа повністю вийшла з гри", – сказав премʼєр.