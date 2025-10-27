"Угорщина дуже залежить від російської нафти й газу": Орбан назвав помилкою нові санкції Трампа проти РФ
Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан визнав, що країна "дуже залежить" від нафти й газу з Росії. Також він вважає помилкою, що президент США Дональд Трамп ввів санкції проти російської нафти
Про це він сказав в інтервʼю La Reppubblica.
Орбан зазначив, що незабаром у Вашингтоні зустрінеться з Трампом для обговорення американських санкцій проти російських "Лукойл" і "Роснафта".
"Ми думаємо про те, як побудувати стійку систему для економіки моєї країни, тому що Угорщина дуже залежить від російської нафти і газу. Без них ціни на енергоносії різко зростуть, що призведе до дефіциту наших запасів", – додав очільник угорського уряду.
На уточнення журналіста, чи вважає він помилкою нові санкції лідера США, Орбан сказав:
"З угорської точки зору, так. І тому ми спробуємо знайти вихід, особливо для Угорщини".
Водночас політик висловився, що Європа "не має ролі" у врегулюванні війни РФ проти України.
"Ми дали американцям і росіянам можливість вирішити цю війну. На жаль, у нас немає ролі. Європа повністю вийшла з гри", – сказав премʼєр.
- У середу, 22 жовтня, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
- Раніше Орбан заявив, що Будапешт працює над пошуком способів, які допоможуть обійти американські санкцій проти нафтових компаній РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.31
- EUR Купівля 48.66Продаж 49.33
- Актуальне
- Важливе