Зсув ґрунту на заході Судану зруйнував ціле село: щонайменше 1000 людей загинули

Про це повідомляє Reuters.

"Село зараз повністю зрівняне з землею", - зазначили в Суданському визвольному русі.

Організація, яку очолює Абдельвахід Мохамед Нур і яка контролює частину території Дарфуру, звернулася до ООН та міжнародних гуманітарних структур із закликом допомогти у пошуку тіл загиблих та підтримати місцеве населення.

Ця трагедія сталася на тлі складної гуманітарної ситуації в регіоні. Багато мешканців, рятуючись від жорстокого конфлікту між суданською армією та парамілітарними Силами швидкого реагування (RSF) у штаті Північний Дарфур, шукали притулку саме в горах Марра. Ця територія й без того страждає від нестачі їжі та медикаментів.

