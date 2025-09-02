Зсув ґрунту на заході Судану зруйнував ціле село: щонайменше 1000 людей загинули
У неділю, 31 серпня, на заході Судану стався масштабний зсув ґрунту, який повністю зруйнував село в горах Марра. За даними Суданського визвольного руху, щонайменше 1000 людей загинули, вижив лише один мешканець
Про це повідомляє Reuters.
"Село зараз повністю зрівняне з землею", - зазначили в Суданському визвольному русі.
Організація, яку очолює Абдельвахід Мохамед Нур і яка контролює частину території Дарфуру, звернулася до ООН та міжнародних гуманітарних структур із закликом допомогти у пошуку тіл загиблих та підтримати місцеве населення.
Ця трагедія сталася на тлі складної гуманітарної ситуації в регіоні. Багато мешканців, рятуючись від жорстокого конфлікту між суданською армією та парамілітарними Силами швидкого реагування (RSF) у штаті Північний Дарфур, шукали притулку саме в горах Марра. Ця територія й без того страждає від нестачі їжі та медикаментів.
- У травні в провінції Гуандун, що на півдні Китаю, внаслідок сильних дощів стався зсув ґрунту. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше двоє людей, четверо отримали поранення.
