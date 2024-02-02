"Зупинити вторгнення": Флорида відправить ще тисячу своїх нацгвардійців до Техасу

Про це повідомляє Axios.

До Техасу буде відправлено батальйон чисельністю близько 1000 правоохоронців. 90 офіцерів з Флориди, вже на кордоні.

"Штати (територіально-адміністративні одиниці) мають повне право захищати свій суверенітет, і ми раді збільшити нашу підтримку Техасу, який працює над тим, щоб зупинити вторгнення через кордон", – заявив Десантіс.

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За його словами, це допоможе Техасу встановити додаткові бар'єри, у тому числі колючий дріт на межі.

"У нас немає країни, якщо в нас немає кордону", - вважає губернатор Флориди.