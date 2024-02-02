"Зупинити вторгнення": Флорида відправить ще тисячу своїх нацгвардійців до Техасу
Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив, що відправляє на американо-мексиканський кордон Нацгвардію та інших правоохоронців штату для допомоги Техасу в його, як каже він, зусиллях зупинити вторгнення іммігрантів з Мексики
Про це повідомляє Axios.
До Техасу буде відправлено батальйон чисельністю близько 1000 правоохоронців. 90 офіцерів з Флориди, вже на кордоні.
"Штати (територіально-адміністративні одиниці) мають повне право захищати свій суверенітет, і ми раді збільшити нашу підтримку Техасу, який працює над тим, щоб зупинити вторгнення через кордон", – заявив Десантіс.
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За його словами, це допоможе Техасу встановити додаткові бар'єри, у тому числі колючий дріт на межі.
"У нас немає країни, якщо в нас немає кордону", - вважає губернатор Флориди.
- 26 січня Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади у питанні захисту південного кордону США від напливу мігрантів.
- Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу заявила, що адміністрація Байдена вважає "небезпечними" дії губернатора Техасу щодо захисту кордону США.
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