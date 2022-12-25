Привітання Епіфаній опублікував у facebook.

"Сердечно вітаю наших братів і сестер з інших помісних православних церков, християн латинського обряду, а також всіх українців, які святкують сьогодні подію Різдва Христового, з цим світлим і радісним святом!" - написав Епіфаній.

Він згадав про повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

"На жаль, гріх братовбивства і людиноненависництво досі продовжують існувати. На нашій землі через дії агресора знову проливається кров. Але подія Різдва Христового запевняє нас в тому, що світло завжди перемагає темряву. Народжений Син Божий сповістив людству, що земне життя – це сходинка до життя вічного. І це допомагає нам долати життєві виклики і випробування, прагнучи перемоги над злом, добра і справедливого миру", - додав Епіфаній.

Також митрополит ПЦУ закликав на Різдво молитися за мир.

"Мир внутрішній і мир зовнішній – це найдорожче і найцінніше надбання людей на землі, якого прагнуть усі свідомі люди, діти Божі. Подія Різдва Христового об'єднує людей у всьому світі в цих світлих прагненнях. Нехай зміцнить Господь усіх нас в доброму душевному й тілесному здоров’ї і подасть нам свою благодатну допомогу на добрі справи, задля перемоги над злом!" - побажав Епіфаній.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb