Світоліна дізналась суперницю у чвертьфіналі US Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.



В 1/8 фіналу канадійка Лейла Енні Фернандес несподівано перемогла Анджеліку Кербер (4:6, 7:6(5), 6:2).



У своєму матчі Еліна Світоліна сперечалася за вихід до чвертьфіналу US Open з Сімоною Халеп, яка займає у рейтингу Жіночої тенісної асоціації 13-те місце. Українка здобула перемогу в двох партіях - 6:3, 6:3.



Чвертьфінальний матч US Open Еліна Світоліна - Лейла Енні Фернандес відбудеться 7 вересня.

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