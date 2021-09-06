Світоліна дізналась суперницю у чвертьфіналі US Open
Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє з Лейлою Енні Фернандес у чвертьфіналі US Open-2021
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В 1/8 фіналу канадійка Лейла Енні Фернандес несподівано перемогла Анджеліку Кербер (4:6, 7:6(5), 6:2).
У своєму матчі Еліна Світоліна сперечалася за вихід до чвертьфіналу US Open з Сімоною Халеп, яка займає у рейтингу Жіночої тенісної асоціації 13-те місце. Українка здобула перемогу в двох партіях - 6:3, 6:3.
Чвертьфінальний матч US Open Еліна Світоліна - Лейла Енні Фернандес відбудеться 7 вересня.
- 29 серпня Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації у Чикаго.
- 31 серпня Еліна Світоліна перемогла канадійку Ребекку Маріно у першому колі Відкритого чемпіонату США.
- 1 вересня у другому колі US Open перша ракетка України Еліна Світоліна здолала Ребеку Масарову.
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