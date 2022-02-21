Світоліна несподівано програла чешці на старті турніру в Катарі
Українська тенісистка Еліна Світоліна програла Терезі Мартинцовій із Чехії на старті турніру WTA1000 у Досі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч тривав 2 години 59 хвилин. Еліна Світоліна зробила 4 подачі навиліт, припустилася 4 подвійних помилок і реалізувала 9 з 10 брейк-поінтів.
У вирішальному, третьому сеті, Еліна Світоліна вела в рахунку 5:3, але Мартинцова перевернула хід гри і виграла 7:6.
У рейтингу WTA Еліна Світоліна займає 15-ту позицію, а Тереза Мартинцова - 47-му.
WTA1000, Доха
1/32 фіналу
21 лютого
Еліна Світоліна (Україна) - Тереза Мартинцова (Чехія) – 7:6, 5:7, 6:7
- Нагадаємо, 21 січня Еліна Світоліна програла білорусці Вікторії Азаренко у третьому колі Australian Open.
- 21 лютого стало відомо, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна залишається на 15-й позиції.
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